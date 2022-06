DocuSign affonda al Nasdaq, dopo che l'azienda di San Francisco (specializzata in tecnologie per la firma digitale e la gestione digitale delle transazioni) ha comunicato risultati relativi al primo trimestre segnati da perdite nette in aumento da 8,3 milioni di dollari, pari a 4 centesimi per azione, a 27,4 milioni, e 14 centesimi.

DocuSign affonda al Nasdaq, dopo che l'azienda di San Francisco (specializzata in tecnologie per la firma digitale e la gestione digitale delle transazioni) ha comunicato risultati relativi al primo trimestre segnati da perdite nette in aumento da 8,3 milioni di dollari, pari a 4 centesimi per azione, a 27,4 milioni, e 14 centesimi. Su base rettificata l'eps si è attestato 38 centesimi, a fronte di ricavi in progresso da 469 a 589 milioni di dollari. Il consensus di FactSet era invece per 46 centesimi e 583 milioni rispettivamente. DocuSign ha toccato un crollo del 6% in premarket, dopo avere già perso il 3,04% nella seduta di giovedì al Nasdaq.

(RR - www.ftaonline.com)