DocuSign, in difficoltà nel consolidare il suo business nello scenario post-pandemico, annuncia il cambio alla guida della società. L'azienda di San Francisco (specializzata in tecnologie per la firma digitale e la gestione digitale delle transazioni) ha comunicato che il chief executive Dan Springer "ha accettato di farsi da parte", con effetto immediato, e che la chairwoman Mary Agnes "Maggie" Wilderotter lo sostituirà su base temporanea, mentre è stata avviata la ricerca di un successore permanente. DocuSign aveva beneficiato durante il lockdown dell'impulso da parte delle aziende alla ricerca di modi alternativi per siglare contratti e accordi visto che la pandemia aveva reso più difficili gli incontri di persona. Negli ultimi trimestri, però, non era riuscita a porre un freno al rallentamento della crescita. DocuSign aveva chiuso in declino dell'1,65% martedì al Nasdaq.

