Dollar Tree ha chiuso con un rally del 21,85% giovedì, segnando la migliore performance sia dell'S&P 500 che del Nasdaq Composite (non tanto peggio ha fatto la rivale Dollar Tree, rimbalzata del 13,71% al Nyse). Il retailer discount della Virginia ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati dal progresso dei profitti netti da 374,5 milioni, pari a 1,60 dollari per azione, a 536,4 milioni, e 2,37 dollari, contro i 2,00 dollari del consensus di Reuters. Nei tre mesi i ricavi sono saliti del 6,5% annuo a 6,90 miliardi di dollari, contro i 6,74 miliardi stimati dagli analisti. Dollar Tree prevede per l'attuale trimestre ricavi compresi tra 6,65 e 6,78 miliardi, contro i 6,77 miliardi del consensus di Zacks Investment Research.

