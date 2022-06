Secondo quanto riporta Reuters, domenica easyJet ha cancellato altri 80 voli a causa dell'attuale difficile ambiente operativo. La low-cost britannica aveva già cancellato oltre 200 voli in maggio. Il problema è frutto di un ritorno in massa dei viaggiatori dopo lo stop dovuto alla pandemia ma anche della difficoltà da parte delle compagnie aeree e delle società aeroportuali di coprire l'organico necessario. La stessa easyJet aveva in precedenza comunicato la rimozione di posti su alcuni Airbus A319 in modo da potere ridurre il personale di bordo. Secondo i dati di FlightAware, citati da Reuters, le cancellazioni di domenica sarebbero state 98 (il 5% dei voli totali di easyJet) mentre sarebbero stati 822 (pari al 45%) quelli che hanno subìto ritardi.

