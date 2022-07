La canadese Resolute Forest Products ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per il takeover da parte di Domtar Corporation, sussidiaria del South Carolina dell'altra canadese The Paper Excellence Group, colosso del settore cartiero.

La canadese Resolute Forest Products ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per il takeover da parte di Domtar Corporation, sussidiaria del South Carolina dell'altra canadese The Paper Excellence Group, colosso del settore cartiero. Domtar pagherà 20,50 dollari per azione in contanti, per una valutazione di Resolute Forest Products di circa 2,7 miliardi e un premio del 64% rispetto alla chiusura del titolo a Wall Street il 5 luglio. Resolute Forest Products ha segnato un rimbalzo del 63,01% mercoledì al Nyse, fermandosi poco sotto al prezzo d'Opa.

