DoorDash ha segnato un rally superiore al 7% in aftermarket (la seduta di giovedì al Nyse si era però chiusa con un tracollo del 10,40%), dopo che la società di delivery di San Francisco ha comunicato risultati per il primo trimestre segnati da perdite nette in aumento da 110 milioni, pari a 34 centesimi per azione, a 159 milioni, e 48 centesimi. I ricavi sono invece cresciuti da 1,08 a 1,46 miliardi, contro gli 1,38 miliardi del consensus di FactSet. L'ebitda rettificato è salito da 43 a 54 milioni, contro i 40 milioni stimati dagli analisti. DoorDash ha registrato un valore lordo degli ordini di 12,4 miliardi, contro i 12,7 miliardi del consensus di FactSet. Il numero di ordini ha superato per la prima volta i 400 milioni, attestandosi a 404 milioni contro i 397 milioni previsti.

