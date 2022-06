Apple apre in Olanda a metodi di pagamento rivali per le dating app (la più nota Tinder, di Match Group) scaricate dal suo App Store.

Apple apre in Olanda a metodi di pagamento rivali per le dating app (la più nota Tinder, di Match Group) scaricate dal suo App Store. Lo ha comunicato sabato l'Autoriteit Consument & Markt (Acm, l'autorità della concorrenza dell'Aia), che in dicembre aveva imposto a Cupertino di cambiare le sue politiche. "Condizioni irragionevoli" le aveva definite l'Acm che aveva condannato Apple a pagare 5 milioni di euro di multa la settimana, per un massimo di 50 milioni. Anche se la stessa Acm aveva nel corso del tempo ridotto il suo campo d'azione alle sole dating app (l'indagine era iniziata nel 2019) la notizia non è di poco conto. Va sottolineato, comunque, che Apple ha ribadito a Reuters che nonostante le modifiche ricorrerà in appello contro la pronuncia dell'antitrust olandese. Apple aveva chiuso con un crollo del 3,86% venerdì al Nasdaq.

(RR - www.ftaonline.com)