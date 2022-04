Dopo solo cinque anni il London Metal Exchange rinuncia al trading di future su oro e argento, citando bassi livelli di attività. Nel 2017 l'Lme, principale piazza globale per lo scambio di metalli industriali, aveva lanciato i contratti, in partnership con colossi bancari come Goldman Sachs Group e Morgan Stanley, nel tentativo di conquistare parte del mercato dei metalli preziosi di Londra. Secondo quanto riporta Bloomberg, il servizio LmePrecious dovrebbe essere cancellato entro il prossimo 11 luglio. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.