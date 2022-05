doValue +3,9% sui massimi da inizio mese dopo la firma di un memorandum d'intesa con una affiliata di Cerberus per la gestione esclusiva di un portafoglio di non-performing loans originati a Cipro per un Gross Book Value di circa 2,2 miliardi di euro (Progetto Sky).

doValue +3,9% sui massimi da inizio mese dopo la firma di un memorandum d'intesa con una affiliata di Cerberus per la gestione esclusiva di un portafoglio di non-performing loans originati a Cipro per un Gross Book Value di circa 2,2 miliardi di euro (Progetto Sky). Il Gross Book Value relativo al Progetto Sky era già stato incluso nei risultati del primo trimestre 2022. Il portafoglio relativo è stato originato da Alpha Bank Cyprus ed è costituito da crediti secured Corporate, PMI e Retail erogati a più di 7.000 debitori.

