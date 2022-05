doValue S.p.A. ("doValue", la "Società" o il "Gruppo") è lieta di annunciare la firma di un memorandum of understanding ("MoU") con una affiliata di Cerberus Capital Management ("Cerberus"), leader globale negli investimenti alternativi, per la gestione esclusiva di un portafoglio di non-performing loans originati a Cipro per un Gross Book Value di circa €2,2 miliardi ("Progetto Sky"). Lo MoU è stato eseguito da Altamira Asset Management Cyprus, controllata di doValue. Il Gross Book Value relativo al Progetto Sky era già stato incluso nel nuovo Gross Book Value aggiudicato da inizio 2022 menzionato nel contesto dei risultati del primo trimestre 2022 presentati al mercato il 13 maggio 2022. Il portafoglio relativo al Progetto Sky è stato originato da Alpha Bank Cyprus ed è costituito da crediti secured Corporate, PMI e Retail erogati a più di 7.000 debitori. Durante la prima parte del 2021, Alpha Bank ha deciso di cedere tale portafoglio, ed a febbraio 2022 ha raggiunto un accordo con Cerberus per la cessione (il closing è atteso per la fine del 2022, e condizionato ad approvazioni regolamentari). doValue assumerà il ruolo di servicer del portafoglio dal closing fino al run-off del portafoglio stesso ed inoltre assisterà nella gestione intermedia del portafoglio fino al closing. Con il Progetto Sky, doValue diversifica ulteriormente il proprio business portando a bordo Cerberus come nuovo cliente. Il Progetto Sky è un importante passo per doValue nella Regione Ellenica, una componente chiave del Piano Industriale 2022-2024 presentato il 26 gennaio 2022, e segue l'aggiudicazione del Progetto Neptune (€500 milioni), del Progetto Frontier (€5,7 miliardi), del Progetto Mexico (€3,2 miliardi) del Progetto Icon (€2,8 miliardi) e del Progetto Marina (€650 milioni). L'ammontare totale del GBV aggiudicato nella Regione Ellenica da parte del Gruppo dall'acquisizione di FPS nel 2020 ammonta a più di €15 miliardi.

