doValue S.p.A. ("doValue", la "Società") annuncia che UniCredit ha perfezionato una cartolarizzazione di crediti non-performing assistita da garanzia GACS per un valore di €1,1 miliardi. doValue e doNext hanno assunto rispettivamente il ruolo di special servicer e master servicer del portafoglio oggetto di cessione. L'operazione era già stata menzionata da doValue nel contesto dei risultati del primo trimestre 2022 presentati al mercato il 13 maggio 2022. In particolare, circa €500 milioni, dei €1,1 miliardi, rappresentano GBV aggiuntivo per doValue in quanto la restante parte era già in gestione da parte della Società. La conclusione della fase di onboarding del portafoglio è prevista entro la fine del terzo trimestre del 2022. L'operazione conferma la leadership indiscussa di doValue nel segmento delle cartolarizzazioni GACS, segmento in cui doValue si è aggiudicata più di €4 miliardi di GBV addizionale negli ultimi 12 mesi.

