Il Consiglio di Amministrazione di *doValue *ha approvato il 12 maggio 2022 il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 31 marzo 2022.

*Portafoglio Gestito (Gross Book Value) *

**Durante il primo trimestre del 2022, il Gruppo ha aggiunto al proprio Gross Book Value (GBV) circa €6,5 miliardi, principalmente legati per €5,7 miliardi al Progetto Frontier in Grecia e per €0,8 miliardi a contratti flusso con Santander, Eurobank e UniCredit. In aggiunta, dall'inizio del 2022, il Gruppo si è aggiudicato circa €4,9 miliardi di nuovi mandati addizionali (circa €1,2 miliardi in Italia e circa €3,7 miliardi nella Regione Ellenica) che, insieme ai €0,8 miliardi relativi ai contratti flusso rappresenta circa il 42% del target complessivo di €13-14 miliardi per il 2022.

A fine marzo 2022, il *Gross Book Value *era pari a € 152,6 miliardi, rispetto ai € 149,5 miliardi di fine 2021. Il livello di Gross Book Value a fine marzo 2022, pro-forma per i mandati già aggiudicati ma non ancora onboarded, è pari a €158,1 miliardi.

*Conto Economico *

**Le Collection nel primo trimestre del 2022 sono state pari a €1,3 miliardi (stabili rispetto al livello di €1,3 miliardi registrato nel primo trimestre del 2021). La stabilità delle Collection, in un contesto che vede un calo marginale del GBV negli ultimi dodici mesi, riflette un miglior mix di GBV (con una componente più rilevante legata alla Regione Ellenica) in aggiunta al progressivo recupero post-COVID dell'attività dei tribunali e del venire meno delle restrizioni imposte dai Governi sui pignoramenti. Il Collection Rate è pari a 4,2% a fine marzo 2022, complessivamente stabile rispetto al livello pari a 4,3% registrato a fine 2021.

Nel primo trimestre 2022, doValue ha registrato Ricavi Lordi *pari a €131,3 milioni, un incremento del 3,6% rispetto ai €126,6 milioni registrati nel primo trimestre del 2021. Da notare che i Ricavi Lordi del primo trimestre 2021 includevano un capital gain da €4,0 milioni relativo alla cessione delle note relative alla cartolarizzazione "Relais". Normalizzando tale effetto i Ricavi Lordi registrano una cresciuta pari al 7,0%.

I Ricavi di Servicing, pari a €117,4 milioni (€114,0 milioni nel primo trimestre del 2021), mostrano un aumento del 2,9%, principalmente dovuto dall'aumento dell'attività NPE e da un contributo sostanzialmente stabile delle attività legate al REO. In senso più ampio, la crescita deriva anche da un miglior mix di GBV caratterizzato da una maggior componente relativa alla Regione Ellenica.

I Ricavi da Co-investimento sono pari a €0,4 milioni (mentre erano pari a €4,1 milioni nel primo trimestre 2021 in quanto guidati dal capital gain relativo alla rivendita delle note Relais). Il contributo dei Ricavi da Prodotti Ancillari e Attività Minori è pari a €13,5 milioni, un aumento sostanziale rispetto agli €8,5 milioni registrati nel primo trimestre del 2021.

Tali ricavi sono legati a varie attività del Gruppo (data services, due diligence services, master e structuring services, attività legali, servizi di real estate letting e development e servizi di advisory).

I *Ricavi Netti, pari a €116,1 milioni, sono aumentati del 4,0% rispetto ai €111,6 milioni registrati nel primo trimestre del 2021. Il peso delle Commissioni Passive in percentuale sui Ricavi Lordi scende all' 11,5% rispetto a 11,9% del primo trimestre 2021.

I Costi Operativi, pari a €77,2 milioni sono, in percentuale sui Ricavi Lordi, pari al 59% (rispetto al 58% del primo trimestre 2021, quando si erano attestati a €73,4 milioni). Al netto della plusvalenza del valore di €4,0 milioni, legata alle note Relais, registrata nel primo trimestre del 2021, l'incidenza dei Costi Operativi sui Ricavi Lordi passano dal 60% al 59% registrato nel primo trimestre 2022. L'aumento dei Costi Operativi in termini assoluti è pari a €3,8 milioni ed è principalmente dovuto a maggiori costi IT e di SG&A (principalmente legati ai piani di trasformazione, in particolare nella penisola iberica), mentre i costi del personale sono rimasti stabili (con una marginale variazione dell'incidenza sui Ricavi Lordi).

L'*EBITDA *esclusi gli elementi non ricorrenti registra un aumento pari all'1,6% attestandosi a €39,3 milioni (da €38,7 milioni nel primo trimestre 2021), con una leggera diminuzione dell'EBITDA margin, esclusi gli elementi non ricorrenti di 60 bps, passando dal 30,6% al 30,0%. Al netto della plusvalenza di €4,0 milioni legata alle note Relais registrata nel primo trimestre del 2021, l'EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti, registra una crescita del 13,3% (con un aumento del margine da 28,3% a 30,0%). Includendo gli elementi non ricorrenti, l'EBITDA è pari a €38,9 milioni, con una crescita dell'1,8% rispetto al primo trimestre del 2021, quando era stato pari a €38,2 milioni. Gli elementi non ricorrenti sopra l'EBITDA sono principalmente legati a costi di consulenze e sono stati pari a €0,4 milioni nel primo trimestre del 2022.

L'*Utile Netto *inclusi gli elementi non ricorrenti è pari a €8,9 milioni, rispetto a €5,4 milioni nel primo trimestre del 2021. L'aumento è legato principalmente alla crescita dell'EBITDA, ai minori D&A ed alla positiva valutazione degli strumenti finanziari valutati a fair value pari a €1,4 milioni. Esclusi gli elementi non ricorrenti, l'Utile Netto è pari a €10,4 milioni, rispetto ai €7,7 milioni nel primo trimestre del 2021. Gli elementi non ricorrenti sotto l'EBITDA nel primo trimestre 2022 sono riconducibili ad accantonamenti relativi agli incentivi per i piani di prepensionamento.

*Stato Patrimoniale e Generazione di Cassa *

**Il *Debito Netto *a fine marzo 2022 è pari a €400,9 milioni, rispetto ai €401,8 milioni di fine 2021. La Leva Finanziaria (rappresentata dal rapporto tra Debito Netto ed EBITDA) è rimasta stabile durante il primo trimestre del 2022 ed è pari a 2,0x come a fine 2021.

Nel primo trimestre del 2022, l'attività di Gruppo ha generato un *Operating Cash Flow *di €10,3 milioni (livello di conversione da EBITDA inclusi gli elementi non ricorrenti pari a 26%) ed ha generato un Net Cash Flow pari a circa €1 milione.

*Dividendo per il 2021 *

**Il 28 aprile 2022, l'Assemblea degli Azionisti di doValue ha approvato il dividendo relativo all'anno fiscal 2021 pari a €0,50 per azione (per un ammontare pari a €39,5 milioni). Il dividendo è stato distribuito il 4 maggio 2022 (con data di stacco il 2 maggio 2022 e record date il 3 maggio 2022).

*Cartolarizzazione GACS Iccrea *

**Nel mese di maggio 2022, BCC Banca Iccrea ha perfezionato una cartolarizzazione di crediti nonperforming assistita da garanzia GACS per un valore di €650 milioni. All'operazione hanno partecipato 71 banche, di cui 68 appartenenti al Gruppo BCC Iccrea a cui si sono aggiunte Banca Valsabbina, Banca di Credito Popolare e Cassa di Risparmio di Asti. doValue ha assunto il ruolo di master servicer e special servicer del portafoglio oggetto di cessione. L'onboarding del portafoglio è previsto concludersi nella seconda metà del 2022. L'operazione conferma la leadership indiscussa di doValue nel segmento delle cartolarizzazioni GACS, segmento in cui doValue si è aggiudicata più di €4 miliardi di GBV addizionale negli ultimi 12 mesi.

*Progetto Neptune *

**Durante il mese di aprile 2022, doValue, tramite la propria controllata doValue Greece, si è aggiudicata un nuovo mandato di servicing che rappresenta un Gross Book Value addizionale per circa €500 milioni (Progetto Neptune). Si ricorda che, nel 2020, un'entità affiliata a fondi gestiti da Fortress Investment Group aveva acquisito un portafoglio da Alpha Bank per un Gross Book Value pari a circa €1,1 miliardi assegnando un mandato di servicing temporaneo al servicer greco CEPAL. Con il Progetto Neptune, doValue assumerà il ruolo di servicer di lungo periodo per la gestione di circa il 50% del portafoglio iniziale di €1,1 miliardi, il ruolo verrà assunto al momento dell'onboarding del portafoglio, che è stato completato a fine aprile 2022. Il portafoglio include crediti deteriorati ipotecari erogati a Società ed a Piccole e Medie Imprese in Grecia.

*Progetto Frontier *

**In data 15 ottobre 2021, doValue ha stipulato (attraverso la sua controllata doValue Greece) un nuovo mandato di servicing in relazione ad una importante cartolarizzazione da €5,7 miliardi di crediti deteriorati in Grecia effettuata da National Bank of Greece (Progetto Frontier). L'onboarding del portafoglio relativo a Project Frontier è stato completato il 7 febbraio 2022.

*Contratto Sareb *

**In data 24 febbraio 2022, Sareb (l'entità posseduta dal Governo spagnolo e creata nel 2012 con l'obiettivo di gestire e cedere attivi problematici che erano stati trasferiti dalle quattro istituzioni finanziarie Spagnole nazionalizzate) ha comunicato la decisione di ingaggiare due nuovi servicer per il contratto 2022-2025 e quindi di non rinnovare il contratto con doValue e gli altri 3 servicer attualmente ingaggiati nella gestione del portafoglio Sareb. Il contratto attuale scade a giugno 2022. doValue aveva già previsto tale eventualità, come descritto nel Piano Industriale 2022-2024 presentato dal Gruppo il 26 gennaio 2022. Considerata la natura altamente competitiva del processo condotto da Sareb (che si è concentrato sul livello di commissioni pagabili da parte di Sareb ai servicer), il nuovo contratto non avrebbe contribuito in maniera sostanziale alla profittabilità di Gruppo, e quindi la decisione di Sareb non ha un impatto materiale sugli obiettivi finanziari del Piano Industriale 2022-2024 e sulla direzione strategica complessiva del Gruppo. Sareb è al momento un cliente rilevante di doValue in Spagna in termini di GBV, e la decisione di Sareb comporterà una riorganizzazione delle attività locali di doValue con l'obiettivo di operare con una scala adeguata e preservare la profittabilità del business nella penisola Iberica. In aggiunta, la crescita di doValue in Spagna nel 2023 e 2024, in particolare in termini di EBITDA, sarà guidata da una maggior estrazione di valore dal GBV in gestione (escluso Sareb), nuovi accordi di servicing e nuovi flussi di ricavi derivanti dal lancio di nuovi prodotti e servizi. La riorganizzazione della attività di doValue in Spagna non è ancora iniziata, considerato che il contratto Sareb rimane efficace fino al 30 giugno 2022, ma ci si attende che, dopo tale data, doValue sarà impattata da un costo di natura non ricorrente pari ad un massimo di €15 milioni legato alla riorganizzazione delle risorse attualmente impegnate nella gestione del portafoglio Sareb. doValue riconferma i target per la penisola Iberica in termini di EBITDA per il 2024 (€35-40 milioni), e i più ampi target finanziari del Gruppo presentati il 26 gennaio 2022.

*Outlook *

**Il mercato dei servizi di servicing nell'Europa meridionale continua a essere vivace, con gli istituti bancari particolarmente desiderosi di accelerare i loro progetti di asset quality in vista del previsto aumento dei tassi di insolvenza sulla scia di condizioni macroeconomiche più difficili per il 2022. Sebbene l'attività del Gruppo doValue non abbia legami diretti con l'Ucraina né con la Russia, è prevedibile che un significativo rallentamento macroeconomico possa incidere sulla capacità di Collection del Gruppo, anche se per il momento l'andamento delle Collection è stato resiliente. D'altro canto, è probabile che condizioni macroeconomiche più difficili portino a un aumento della produzione di esposizioni deteriorate (NPE). In particolare, la pipeline di potenziali mandati di servizio per il 2022 in tutta l'Europa meridionale è attualmente stimata da doValue in circa €24 miliardi ed è probabile che cresca ulteriormente nei prossimi mesi.

Più in generale, l'attività doValue è sostenuta da elementi esogeni favorevoli nel medio-lungo termine, come l'implementazione, da parte delle banche, di regole stringenti per la contabilizzazione del credito (IFRS 9, Calendar Provisioning, Basel IV) finalizzate a una gestione molto proattiva del proprio bilancio, in aggiunta all'atteso proseguimento della consolidata tendenza all'esternalizzazione delle attività di credit servicing.

