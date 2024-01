Investire in sicurezza si può: ecco dove investire i propri soldi nel 2024

Hai una cifra da investire e non sai qual è la soluzione migliore? Ecco dove farlo in tutta sicurezza con le 3 migliori del 2024.

La crisi economica non lascia in pace gli italiani. Per le famiglie italiane risparmiare è diventato molto complicato e difficile.

Lo dicono i dati, appena uno su quattro, ossia il 37%, riesce a mettere da parte qualche euro. Mediamente si tratta dell’8% di ciò che entra mensilmente ma molto spesso quello che viene messo da parte viene usato per le spese impreviste.

A dirlo le ricerche dell’Osservatorio mensile di Findomestic, secondo cui appena il 35% di chi mette da parte i soldi investe.

La percentuale di coloro che non riescono a mettere da parte dei risparmi è salita invece al 55%.

Lo si evince, gli italiani non sono un popolo di investitori preferiscono tenere i propri soldi fermi tanto da non prevedere alcuna pianificazione di investimento.

Ancora alta è la percentuale di coloro che lasciano i i soldi smobilitati sul conto corrente, si tratta di circa il 18%.

Una soluzione certamente tra le peggiori a causa della perdita del potere di acquisto generata dall’inflazione.

Quest’ultima erode l’effettivo valore facendo si che i soldi depositati sul conto oggi avranno un valore sempre meno valore domani.

In estrema sintesi, con la stessa cifra in momenti differenti si potranno acquistare sempre meno prodotti.

Dunque meglio investire in soluzioni che offrono una certa sicurezza e un certo rendimento.

Ma quali sono allora i migliori in questo 2024? Eccoli nel dettaglio.

Investire i propri soldi in sicurezza si può: ecco dove investire i soldi nel 2024

Lo abbiamo appena detto quando si cerca di capire come e dove investire del denaro in maniera sicura, si va subito in confusione.

La maggior parte vorrebbe la bacchetta magica per trovare soluzioni senza rischi e in grado di offrire rendimenti sicuri.

La realtà dei mercati è molto diversa e complessa.

Se si vuole ottenere un certo rendimento è necessario esporsi ai rischi di mercato, ossia al fatto che il proprio investimento possa andare in negativo.

Questo è proprio ciò che spinge molti investitori ad essere prudenti nella scelta dell’investimento da seguire.

Ed ecco che prima di scegliere di vincolare i propri soldi gli italiani, molto spesso scelgono strumenti di breve periodo certamente più sicuri.

Moltissimi sono gli strumenti finanziari generalmente percepiti o venduti come i migliori, ma lo abbiamo la realtà dei mercati è molto complessa e pertanto non esistono investimenti sicuri al 100%.

Ma certamente alcuni sono più sicuri di altri. In questo inizio anno tra quelli che offrono maggiori sicurezza troviamo le Obbligazioni statali di Stati solidi a 3 e 6 mesi, i Buoni Fruttiferi Postali e i Conti deposito.

Investimenti sicuri 2024, ecco i Conto deposito e le obbligazioni

Tra le soluzioni migliori su cui investire in questo 2024, ci sono i conti deposito, uno strumento di parcheggio della liquidità che offrono però una remunerazione garantita.

Con questa soluzione l’investitore rinuncia a prelevare il proprio capitale investito per un certo periodo di tempo in cambio di una remunerazione che aumenta all’aumentare dei vincoli temporali.

Per sceglierne uno di buona qualità è necessario considerare oltre ai rendimenti anche i costi di apertura del conto e la durata minima dell’eventuale vincolo.

Ma esistono anche i conti di deposito senza vincolo, queste soluzioni offrono rendimenti più bassi ma garantiscono la possibilità di ottenere le loro somme di denaro indietro in qualsiasi momento.

Altra tipologia di investimento tra le più sicure del 2024 ci sono i titoli di debito o obbligazioni emessi da una società bancaria o da un ente.

Questi offrono al possessore il diritto ad un rimborso del capitale investito alla scadenza fissata, il tutto maggiorato da interessi, tra le obbligazioni le più conosciute sono i titoli di Stato.

Altra soluzione è offerta dai BOT (Buoni Ordinari del Tesoro soluzioni obbligazionarie a breve termine emessi dallo Stato italiano con scadenza di 3, 6 o 12 mesi.

Per questi il rendimento è determinato dalla differenza tra il valore nominale (o il prezzo di vendita) e il prezzo di emissioni (o il prezzo di acquisto).

Poste italiane offre i buoni fruttiferi

Al fine di non correre troppi rischi, Poste Italiane **offre la possibilità di sottoscrivere degli ottimi strumenti di risparmio e d’investimento sicuri.

Si tratta di soluzioni garantite dalla Cassa Depositi e Prestiti e Stato italiano.

Se ne possono trovare di vario tipo cosi da poter scegliere la durata desiderata: ad esempio Buoni 3×4, con durata fino a 12 anni, e scadenze triennali a interessi lordi crescenti. Altri sono di natura Ordinaria, con durata fissa di 20 anni e scadenze annuali a interessi lordi crescenti. C’è ne sono alcuni definiti a Risparmio semplice e altri dedicati ai Dedicati ai minori.

Da qualche settimana tali strumenti hanno però subito una riduzione dei tassi di interesse.