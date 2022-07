Dopo un andamento misto per l'Asia (ma a Tokyo il Nikkei 225 aveva guadagnato lo 0,62% giovedì) e di deciso arretramento per i mercati europei (tutti in perdita intorno all'1,50%), Wall Street chiude in negativo anche se la tendenza è contrastata considerando il marginale progresso del Nasdaq Composite.

Dopo un andamento misto per l'Asia (ma a Tokyo il Nikkei 225 aveva guadagnato lo 0,62% giovedì) e di deciso arretramento per i mercati europei (tutti in perdita intorno all'1,50%), Wall Street chiude in negativo anche se la tendenza è contrastata considerando il marginale progresso del Nasdaq Composite. Il clima generale è comunque ribassista ancora in scia al dato sull'inflazione Usa di giugno (9,1% annuo, sui massimi dal 1981) e ad aspettative per un rialzo dei tassi d'interesse di 100 punti base nel meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) di 26-27 luglio. "Dipende dai dati. Abbiamo in arrivo quelli sulle vendite al dettaglio e sulle costruzioni prima del meeting di luglio. Se dovessero essere significativamente più forti del previsto, mi farebbe propendere per un aumento più ampio", ha dichiarato Christopher Waller, membro del Board of Governors della Federal Reserve (Fed), in quella che di fatto è la prima apertura ufficiale da parte dell'istituto centrale di Washington a un rialzo di 100 punti base. Che, se effettivamente venisse varato, come nota la Cnbc si tratterebbe dell'intervento più deciso dall'inizio degli Anni 80, quando la Fed stava cercando di domare un'inflazione fuori controllo.

In positivo dei tre principali indici neworkesi il solo Nasdaq, apprezzatosi giovedì di appena lo 0,03% (3,61 punti) a 11.251,19 punti. Un rialzo che in larga parte è stato dovuto al recupero del settore dei chip: Qualcomm con un rally del 4,62% è stata la migliore dell'S&P 500 e otto dei primi dieci titoli dello stesso Nasdaq erano legati ai semiconduttori. A sostenere il comparto i risultati di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc): il maggiore produttore al mondo di chip conto terzi ha registrato nel secondo trimestre un rimbalzo dei profitti del 76,4% annuo, al record di 237,03 miliardi di dollari di Taiwan (7,9 miliardi di euro). Il Dow Jones Industrial Average ha perso lo 0,46% (142,62 punti) a 30.630,17 punti, contro la flessione dello 0,30% (11,40 punti) dell'S&P 500, attestatosi a 3,790,38 punti. In positivo tra gli undici sottoindici che compongono l'S&P 500 Consumer Staples (0,16%) e Utilities (0,01%), oltre ovviamente a Technology, il migliore con un progresso dello 0,93% grazie alla spinta dei semiconduttori. Performance più negative quelle di Financials e Materials (in perdita di quasi il 2%).

Protagonisti della giornata sono stati ovviamente i colossi di Wall Street che hanno alla fine dato il via alla tornata di trimestrali per la Corporate America. Jp Morgan Morgan Chase & Co. ha comunicato risultati per il secondo trimestre segnati dal declino dei profitti netti da 3,78 a 2,76 dollari per azione contro i 2,89 dollari del consensus di FactSet. Il gruppo metterà in pausa il mega buyback da 30 miliardi di dollari annunciato in aprile, con l'obiettivo di accumulare capitale per adeguarsi ai nuovi requisiti imposti in giugno con gli ultimi stress test della Fed. Alla fine Jp Morgan ha segnato una perdita del 3,49% ma la performance peggiore del Dow Jones è stata di un altro titolo finanziario, ovvero Travelers Companies (crollato del 4,68%). Tra i peggiori dell'indice delle blue chip Usa anche Goldman Sachs (in calo del 3,05%) e American Express. Limita i danni Morgan Stanley (perde solo lo 0,39% in chiusura), dopo una trimestrale segnata dal crollo del 55% dei ricavi dell'investment banking.

Sul fronte macroeconomico, in giugno i prezzi alla produzione sono saliti in Usa dell'11,3% annuo, contro il 10,9% di aprile e maggio e il 10,7% stimato dagli economisti. Su base mensile l'indice dei prezzi alla produzione è cresciuto dell'1,1% contro lo 0,9% precedente e lo 0,8% del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Secondo quanto comunicato dallo U.S. Deparment of Labor (il ministero del Lavoro di Washington), le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono salite in Usa nella settimana chiusa il 9 luglio a 244.000 unità dalle 235.000 precedenti, contro le 234.000 attese. In giornata riflettori sui dati di giugno per produzione industriale e vendite retail in Usa, insieme a quello sulla fiducia dei consumatori della University of Michigan e all'indice Empire State Manufacturing.

