Dow Jones in picchiata. Il Dow Jones Industrial cede il 2,55% a 29885 punti, in calo di 785 punti circa da ieri. La Federal Reserve ieri ha aperto le danze con un rialzo dei tassi da 75 punti base (il maggiore dal 1994) ma nelle ore successive la hanno seguita le banche centrali del Brasile, di Taiwan, delle Svizzera e del Regno Unito. Il rialzo dei tassi fa aumentare il costo di finanziamento per le aziende ma anche il tasso di sconto utilizzato nei modelli di valutazione della azioni, che automaticamente propongono quindi dei target price più bassi rispetto ai precedenti. La Fed si muove quindi un un contesto globale poco favorevole e gli investitori iniziano a non credere più all'ipotesi di un "soft landing", di un atterraggio morbido dell'economia che eviti l'entrata in recessione. La curva dei tassi, nelle scadenze 2 e 10 anni, del resto flirta da tempo con una inclinazione negativa (tassi a 2 superiori a quelli a 10 anni), un chiaro indizio che una recessione è in arrivo nei prossimi 6/12 mesi. Per adesso la Fed prevede ancora una crescita del Pil dell'1,7% nel 2022 e nel 2023 ma una revisione al ribasso delle stime è sempre possibile. Venendo al quadro grafico del Dow Jones i minimi toccati in area 29900 confermano la violazione della base del canale ribassista disegnato dai prezzi dal massimo di gennaio. L'ampiezza del canale è di circa 4000 punti, proiettandola al ribasso dal punto di rottura si ottiene un target per l'indice in area 26500, un valore che sembra distante ma che in realtà si colloca tra il 61,8% e il 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020, quindi compatibile con uno scenario di una correzione profonda, ma sempre correzione, della precedente ascesa. Supporto intermedio a 29934, base del gap del 9 novembre 2020. Solo sopra area 31000 il segnale di grave debolezza inviato oggi rientrerebbe.

(AM - www.ftaonline.com)