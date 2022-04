Dow Jones, variazione 2022 dei singoli titoli. DOW JONES INDUS Performance da inizio anno: -3.24%. Supporto: 35032 Resistenza: 35385 AMERICAN EXPRES Performance da inizio anno: 15.20%. Supporto: 187.81 Resistenza: 190.32 AMGEN Performance da inizio anno: 13.52%. Supporto: 254.15 Resistenza: 257.55 APPLE COMPUTER Performance da inizio anno: -5.82%. Supporto: 165.50 Resistenza: 168.28 BOEING COMPANY Performance da inizio anno: -8.83%. Supporto: 181.27 Resistenza: 185.75 CATERPILLAR INC Performance da inizio anno: 13.71%. Supporto: 233.53 Resistenza: 237.32 CHEVRON TEXACO Performance da inizio anno: 47.02%. Supporto: 171.81 Resistenza: 173.93 CISCO SYSTEMS Performance da inizio anno: -16.33%. Supporto: 52.46 Resistenza: 53.98 COCA COLA COMPA Performance da inizio anno: 11.40%. Supporto: 65.61 Resistenza: 66.45 DISNEY (WALT) C Performance da inizio anno: -19.58%. Supporto: 122.94 Resistenza: 126.18 DOW INC Performance da inizio anno: 19.08%. Supporto: 67.19 Resistenza: 68.32 DOW JONES INDUS Performance da inizio anno: -3.24%. Supporto: 35032.13 Resistenza: 35384.86 GOLDMAN SACHS G Performance da inizio anno: -10.85%. Supporto: 338.62 Resistenza: 346.02 HOME DEPOT Performance da inizio anno: -24.06%. Supporto: 312.02 Resistenza: 318.37 HONEYWELL INTER Performance da inizio anno: -5.84%. Supporto: 194.65 Resistenza: 198.14 IBM INTL BUSINE Performance da inizio anno: 3.49%. Supporto: 135.42 Resistenza: 141.60 INTEL CORPORATI Performance da inizio anno: -6.58%. Supporto: 47.71 Resistenza: 48.48 JOHNSON AND JOH Performance da inizio anno: 7.49%. Supporto: 182.73 Resistenza: 185.15 MCDONALDS CORPO Performance da inizio anno: -4.56%. Supporto: 254.08 Resistenza: 257.05 MERCK AND COMPA Performance da inizio anno: 12.81%. Supporto: 85.87 Resistenza: 87.21 MICROSOFT CORPO Performance da inizio anno: -14.85%. Supporto: 284.01 Resistenza: 288.34 3 M Performance da inizio anno: -15.22%. Supporto: 149.69 Resistenza: 151.66 MORGAN (J.P.) Performance da inizio anno: -16.91%. Supporto: 130.52 Resistenza: 132.69 NIKE INC CL.B Performance da inizio anno: -18.48%. Supporto: 134.46 Resistenza: 137.45 PROCTER AND GAM Performance da inizio anno: 0.04%. Supporto: 161.52 Resistenza: 166.00 SALESFORCE.COM Performance da inizio anno: -26.72%. Supporto: 182.97 Resistenza: 190.19 THE TRAVELERS C Performance da inizio anno: 13.60%. Supporto: 175.70 Resistenza: 179.52 UNITED HEALTHCA Performance da inizio anno: 8.74%. Supporto: 541.82 Resistenza: 551.18 VERIZON COMM Performance da inizio anno: 4.72%. Supporto: 54.00 Resistenza: 54.79 VISA Performance da inizio anno: 0.50%. Supporto: 216.10 Resistenza: 219.53 WAL MART STORES Performance da inizio anno: 10.33%. Supporto: 158.80 Resistenza: 160.86 WALGREENS BTS A Performance da inizio anno: -10.77%. Supporto: 46.10 Resistenza: 47.06 Variazione media da inizio anno dei 30 titoli pari a -0.79% (AM - www.ftaonline.com)

