Doxee, multinazionale high-tech leader nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, annuncia di aver esteso il proprio impegno con Iren Mercato S.p.A. , società multiutility attiva nei settori dell'energia elettrica, del gas, dell'energia termica per teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati e dei servizi ambientali. L'accordo, che avrà durata triennale 2022-2024, permetterà a Doxee di continuare il supporto ai processi di trasformazione digitale volti al miglioramento della customer experience di Iren. Il rapporto di collaborazione tra Doxee e Iren Mercato S.p.A. si rafforza ulteriormente grazie alla scelta di Iren di proseguire con gli investimenti finalizzati allla digitalizzazione del proprio customer journey e della comunicazione.

Da sempre Iren Mercato S.p.A. è impegnata nella proposizione di servizi innovativi rivolti a tutti i clienti del Gruppo, in un'ottica di continuo miglioramento del servizio di customer care. Su questa direttrice l'arricchimento dell'esperienza utente, grazie al supporto delle tecnologie Doxee interactive experience, rappresenta un passo fondamentale al fine di coniugare innovazione, sostenibilità e centralità del consumatore attraverso una comunicazione sempre più efficace, capace di rispondere in modo puntuale e personalizzato alle aspettative di ciascun utente.

La trasformazione digitale dei processi di comunicazione basata su prodotti Doxee consentirà a Iren Mercato S.p.A. di migliorare ulteriormente sia la qualità sia la varietà dei propri servizi digitali, riuscendo a coinvolgere un numero sempre maggiore di clienti.

Lorenzo Sessa, Direttore Prodotti Innovativi, Marketing e Comunicazione commerciale di Iren Mercato S.p.A. ha dichiarato: "Crediamo molto nella collaborazione con Doxee che infatti abbiamo appena rinnovato per altri tre anni. In loro abbiamo trovato un partner affidabile e innovativo in grado di supportarci nel percorso di costruzione della nostra customer journey digitale volta ad offrire ai nostri clienti i migliori contenuti per un engagement mirato e personalizzato".

Sergio Muratori Casali, Amministratore Delegato di Doxee ha commentato: "Tecnologia e innovazione sono elementi imprescindibili del DNA di Doxee. Per i nostri clienti puntiamo ad essere un partner affidabile e all'avanguardia nell' offerta di prodotti capaci di creare un reale vantaggio competitivo oltre che abilitare una crescita sostenibile. Iren Mercato S.p.A. rappresenta un esempio di realtà lungimirante che ha saputo cogliere appieno l'importanza e la strategicità della comunicazione verso i propri clienti, sfruttando le potenzialità offerte dalla digitalizzazione al fine di garantire contenuti personalizzati e sempre disponibili in qualsiasi momento. Siamo orgogliosi di contribuire a rimodellare il panorama della comunicazione B2C aiutando le aziende enterprise e SME a diventare sempre più digitali rendendole in grado di sfruttare al meglio l'opportunità della grande trasformazione digitale in atto".

La comunicazione rivolta ai clienti finali evolve rapidamente diventando più complessa ed articolata, poiché è l'utente stesso che cambia e chiede di modificare le dinamiche della sua interazione verso con i propri fornitori. Trasparenza, immediatezza e pertinenza sono solo alcune delle caratteristiche su cui devono fare leva le nuove modalità di comunicazione verso il consumatore. I prodotti Doxee interactive experience svolgono esattamente questa funzione trasformando la tradizionale interazione fra azienda e cliente finale in uno strumento fondamentale che migliora la customer experience creando momenti di relazione bi-direzionale e di conversazioni fra utente e azienda.

