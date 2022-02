L'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. rende noto che, in attuazione della legge 16 settembre 2021, n. 125 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, ha costituito una società per azioni, denominata DRI d'Italia S.p.A. ("DRI d'Italia"), avete ad oggetto la realizzazione di studi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, per la progettazione, realizzazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di preridotto - direct reduced iron. DRI d'Italia, totalmente controllata da Invitalia, è stata dotata, mediante fondi assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un capitale sociale iniziale di Euro 35 milioni. Tale capitale potrà essere incrementato, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità, nell'ambito di un limite massimo pari a Euro 70 milioni come previsto dal suddetto decreto-legge. La costituzione di DRI d'Italia ha una valenza di iniziativa strategica al fine di rilanciare e riconvertire, in chiave "green", il settore italiano della siderurgia, in coerenza con la strategia, governata dalla Commissione europea, di garantire all'Europa "zero emissioni" entro il 2050.

