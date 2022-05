Électricité de France (Edf) taglia la stima sull'output derivante dalle sue attività nel nucleare in Francia e prevede che le costerà 18,5 miliardi di euro. La mega-utility transalpina si attende una produzione di energia nucleare compresa tra 280 e 300 terawattora quest'anno, contro i 295-315 del precedente outlook. La revisione è legata alle ispezioni per tensocorrosione in alcuni dei suoi reattori. Edf sta attualmente effettuando ispezioni in 12 reattori che ora sono chiusi e ha confermato la presenza di tensocorrosione in alcuni di essi, riporta il Wall Street Journal. Edf, che stima che l'impatto del taglio alla produzione sull'ebitda 2022 sarà di circa 18,5 miliardi di euro (contro i 16 miliardi previsti in marzo), aveva chiuso in rialzo dello 0,53% mercoledì a Parigi, contro il declino dell'1,20% del Cac 40.

