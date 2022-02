E' di circa 3 miliardi di euro (2021) l'interscambio tra Lombardia e Russia, e di 1,5 miliardi fra Milano e Russia. L'import-export tra Lombardia e Ucraina ammonta a circa 820 milioni di euro, e a 450 milioni tra Milano e l'Ucraina. I turisti russi a Milano, in crescita costante negli anni pre-Covid, sono stati oltre 185 mila nel 2019. E' di 2.000 euro lo scontrino medio di un visitatore russo nei negozi milanesi. Dati elaborati dall'Ufficio studi di Confcommercio Milano.

Milano, 24 febbraio 2022

Ufficio stampa Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza

