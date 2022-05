Edison annuncia di aver firmato l'accordo per la cessione della partecipazione nella licenza Reggane Nord in Algeria, completando la dismissione di tutte le attività Exploration and Production (E&P) avviata in seguito al riassetto strategico della società sui business della transizione energetica.

Edison annuncia di aver firmato l'accordo per la cessione della partecipazione nella licenza Reggane Nord in Algeria, completando la dismissione di tutte le attività Exploration and Production (E&P) avviata in seguito al riassetto strategico della società sui business della transizione energetica. In base all'accordo Edison cederà a Wintershall Dea Algeria Gmbh la propria partecipazione pari all'11,25% nel campo a gas on-shore di Reggane-Nord.

L'accordo si basa su un valore della partecipazione di Edison in Reggane Nord di circa 100 milioni USD.

Wintershall Dea già detiene una partecipazione nella licenza pari al 19,5%. Il campo di Reggane Nord è entrato in esercizio nel 2017 ed è costituito da 19 pozzi attualmente in produzione, che assicurano circa 2,8 miliardi di metri cubi di gas all'anno e sono venduti interamente a Sonatrach in Algeria sulla base di un contratto di lungo termine

L'operazione è condizionata all'approvazione, tra le altre, delle autorità competenti. Edison attraverso questa operazione completa definitivamente l'uscita dalle attività di Exploration and Production avviata nel 2019 a seguito del nuovo riposizionamento strategico della società sui business della transizione ecologica.

La prima tappa di questo percorso è stata la vendita di tutte le attività E&P direttamente operate da Edison, ad eccezione degli asset in Norvegia e in Algeria, a Energean Oil and Gas, attraverso l'accordo firmato a luglio 2019 e perfezionato a dicembre 2020.

Nel dicembre 2020, la società ha poi proseguito con la cessione a Sval Energi, perfezionata nel marzo 2021, del 100% di Edison Norge AS che deteneva partecipazioni in asset in sviluppo e un portafoglio di licenze esplorative in Norvegia.

(GD - www.ftaonline.com)