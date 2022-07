Andamenti divergenti per Servizi Italia +1,1% e Fiera Milano -2,1%.

di Financial Trend Analysis

Andamenti divergenti per Servizi Italia +1,1% e Fiera Milano -2,1%. È con ogni probabilità l'effetto del balzo dei contagi causato dalla sottovariante Omicron BA.5. Servizi Italia opera nel settore dei servizi integrati in ambito sanitario e beneficerebbe del riempimento dei posti letto degli ospedali mentre l'attività di Fiera Milano potrebbe essere compromessa in caso di nuove restrizioni.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)