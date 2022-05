Le performance degli indici italiani sono oggi penalizzate dall'elevato numero di dividendi in fase di stacco: l'effetto sul FTSE MIB è pari a -1,45%.

di Financial Trend Analysis

Le performance degli indici italiani sono oggi penalizzate dall'elevato numero di dividendi in fase di stacco: l'effetto sul FTSE MIB è pari a -1,45%. L'indice principale, che cede lo 0,9%, sarebbe quindi in rialzo di quasi lo 0,6%. Tra i ribassi maggiori segnaliamo A2A -4,8%, Generali -4,6%, Unipol -4,6%, Eni -1,5%. Segni positivi tra bancari e risparmio gestito: Banca Mediolanum +1,9%, Unicredit +2,1%, Banco BPM +2,1%, Poste Italiane +0,7%. In rosso Azimut -4,8%, Intesa Sanpaolo -2,5%, Banca Generali -1,7%, Anima -4,9% che però sono penalizzate dallo stacco del dividendo.

(SF - www.ftaonline.com)