La Borsa di New York ha chiuso la seduta in deciso ribasso. Il Dow Jones ha perso l'1,05%, l'S&P 500 l'1,48% ed il Nasdaq Composite il 2,07%.

L'intervento del numero uno della Fed Jerome Powell, che ha definito possibile un rialzo di 50 punti base del costo del denaro nel meeting di maggio, ha annullato l'effetto positivo di inizio seduta innescato da alcune brillanti trimestrali societarie.

Tra i titoli in evidenza Tesla +3,23%. Il produttore di auto elettriche ha comunicato per il primo trimestre 2022 un rimbalzo dei ricavi dell'81% annuo a 18,76 miliardi di dollari, contro i 17,80 miliardi del consensus di Refinitiv. I ricavi del solo business automotive sono invece aumentati dell'87% annuo a 16,86 miliardi. Nei tre mesi l'eps rettificato è decollato da 39 centesimi a 2,86 dollari, contro i 2,26 dollari stimati dagli analisti.

American Airlines Group +3,80%. La compagnia aerea ha più che raddoppiato i ricavi nel primo trimestre a 8,90 miliardi di dollari (+122%). Il dato è anche superiore alle attese degli analisti (8,83 miliardi).

Netflix -3,52% dopo il -35% di mercoledì causato dalla perdita di abbonati.

AT&T +4,01%. Il colosso delle telecomunicazioni ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione adjusted superiore alle attese (0,77 dollari contro i 59 centesimi del consensus Refinitiv).

Sul fronte macroeconomico le nuove richieste di sussidi di disoccupazione nella settimana terminata il 15 aprile si sono attestate a 184 mila unità, superiori alle attese (180 mila) ma inferiore al dato della settimana precedente (186 mila unità). Il numero totale di persone che richiede l'indennità di disoccupazione (calcolato sui dati all' 8 aprile) si attesta a 1,417 milioni, inferiore alla rilevazione precedente fissata a 1,475 milioni (attese 1,455 milioni).

La Federal Reserve di Philadelphia ha reso noto che il proprio indice, che monitora l'andamento dell'attivita' manifatturiera dell'area di Philadelphia, si e' attestato nel mese di aprile a 17,6 punti da 27,4 di marzo e a fronte di attese degli analisti pari a 21 punti.

Il Conference Board ha comunicato che, nel mese di marzo, l'Indice Anticipatore (Leading Indicator), che misura l'andamento dell'attività economica statunitense nei prossimi 6-12 mesi, è salito dello 0,3% su base mensile, risultando pari alle stime degli economisti ma in calo dal +0,6% rilevato a febbraio (rivisto da +0,3%).

(RV - www.ftaonline.com)