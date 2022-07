La U.S. Energy Information Administration (Eia) martedì ha abbassato la stima sui prezzi del petrolio sia per quest'anno che per il prossimo. Nel 2022 la quotazione del Brent dovrebbe attestarsi in media su 104,05 dollari al barile, il 3,1% in meno rispetto all'edizione di giugno dello Short-Term Energy Outlook (Steo). Il prezzo del Wti è invece atteso a 98,79 dollari, il 3,6% sotto la precedente stima. L'Eia ha anche tagliato del 3,6% a 93,75 dollari per il Brent e del 3,7% a 89,75% per il Wti l'outlook relativo al 2023. La produzione di petrolio in Usa nel 2023 è stimata in 12,8 milioni di barili al giorno, l'1,5% in meno rispetto allo Steo di giugno.

(RR - www.ftaonline.com)