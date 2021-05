[Ebook Novità] Scarica ORA l'ebook gratuito "I Segreti per un Trading di Successo" : la nuova guida per i tuoi investimenti sui mercati finanziari firmata Claudia Cervi.

Eles, PMI innovativa quotata su AIM Italia e fornitore mondiale di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore (IC Integrated Circuits) con applicazioni Safety e Mission Critical, rende noto che uno dei maggiori player del mercato dei Semiconduttori ha formalizzato la scelta della nuova piattaforma ART MTX, potenziata dalla metodologia R.E.T.E, sviluppata per il Test for Reliability (TfR) di dispositivi di potenza per applicazioni Automotive, in particolare processori ADAS (Advanced Driver Assistance Systems, i.e., Autonomous Driving).

Questa scelta consente ad ELES di consolidare la partnership con il cliente ed ampliare la propria presenza in un settore in forte crescita come quello degli ADAS con una soluzione unica sul mercato, in grado di soddisfare le esigenze dei più importanti players del settore Automotive. Non solo laboratori di Quality & Reliability, ma anche e soprattutto plant di produzione.

Ciò comporterà una crescita delle opportunità sia su clienti consolidati che su prospect, sia per quanto riguarda i sistemi di test che le applicazioni ed i servizi ad essi collegati.

ART MTX è una piattaforma di test ad alto parallelismo che sfrutta una tecnologia Liquid Cooling innovativa e brevettata da ELES (LCM - Liquid Cooling Matrix) per il controllo della temperatura di ogni singolo dispositivo (LTC - Local Temperature Control). Basata sul tester ART e potenziata dalla Metodologia R.E.T.E., è una Best-In-Class Solution in termini di COO (Cost Of Ownership), in grado di garantire gli stringenti obiettivi di qualità e affidabilità (i.e., Zero Defects) e di miglioramento del Time to Market. Compliant con gli standard di Industry 4.0, è integrabile in sistemi automatici di handling delle boards ed in sistemi di factory work: ART MTX è pertanto la soluzione ideale per ambienti di Mass Production.

Antonio Zaffarami, Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara: "Le applicazioni Automotive (i.e., ADAS) ma anche quelle Industrial (i.e. Cloud Computing, Networking) o legate al mondo dell'Intelligenza Artificiale (AI) stanno rapidamente aumentando non solo la complessità ma anche la potenza dissipata, introducendo nuove sfide per l'affidabilità. Attraverso l'innovativo sistema di condizionamento, ART MTX garantisce un'elevatissima precisione di temperatura dei dispositivi durante il TfR, precisione non raggiungibile con soluzioni tradizionali. Ciò consente di adattare lo stress durante il test, e di incrementarlo andando ad agire anche in condizioni di High Voltage. In questo modo viene potenziato il triggering dei fallimenti, favorendo un risultato affidabilistico compatibile con l'obiettivo di Zero Defects."

Francesca Zaffarami, CEO dell'azienda aggiunge: "Le nostre soluzioni, sono utilizzate per la qualifica di molte tipologie di chip per la guida autonoma o per ausilio alla guida: Eles è una pioniera nella qualifica dei dispositivi ADAS e per la guida autonoma: il primo produttore di chip ADAS, è stata una start-up israeliana; il suo dispositivo è stato qualificato con soluzioni Eles.

