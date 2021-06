ELES S.p.A., PMI innovativa quotata su AIM Italia e fornitore mondiale di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore (IC Integrated Circuits) con applicazioni Safety e Mission Critical, comunica che la piattaforma di qualifica smART MTX appena presentata al mercato, è stata scelta da uno dei maggiori players dei semiconduttori, come propria piattaforma di qualifica per i dispositivi Smart Power per applicazioni Automotive ed Industrial, incluse le nuove tecnologie utilizzate nei veicoli elettrici (i.e., SiC e GaN). Eles ha ricevuto, da questo player (uno dei primi dieci al mondo) il primo ordine per un sistema smART MTX.

La piattaforma smART è attualmente la piattaforma di qualifica, con la metodologia R.E.T.E. (Reliability Embedded Test Engineering) per Zero difetti, dei dispositivi Smart Power; smART MTX arriva in campo per rispondere alle nuove esigenze di tali dispositivi in termini di:

- Tensione: prove fino a 6KV,

- Temperatura: qualifiche Automotive Grade Zero, fino a 200°C, andando così a coprire:

- tutte le famiglie di dispositivi collegate al mega-trend degli Electric Vehicles (EVs),

- la qualifica delle ECU (Electronic Control Units), utilizzate in ambito Automotive, Aerospace&Defence.

La piattaforma di qualifica smART MTX, è stata sviluppata per soddisfare le esigenze di Industria 4.0, nonché dei costi di facility anche in termini di efficienza energetica, e di occupazione dello spazio. Quanto sopra, consente di utilizzare la piattaforma secondo il business model Servitization, incentrato sul supporto alla produzione dei risultati. Francesca Zaffarami, CEO di Eles dichiara: "L'universalità, la modularità, la scalabilità della soluzione smART MTX consentiranno ad Eles di soddisfare le esigenze dei più importanti players del settore Automotive ed Industrial, creando nuove opportunità di business sia su clienti consolidati che su prospect".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Antonio Zaffarami, dichiara: "La piattaforma smART MTX è stata sviluppata sulle specifiche della metodologia R.E.T.E. Eles, in modo da facilitare al massimo la qualifica R.E.T.E. per Zero Difetti. Lo stress e il test applicati con le nuove performances prodotte da smART MTX, consentono una maggiore capacità di diagnostica e di Fault detection, prodotte dal TfR (Test For Reliability), che unita alle performances di RTI (Real Time Interpreter) velocizzano la fase di failures analysis per un rapido feedback ai processi di Design e Manufacturing, rafforzando l'offerta R.E.T.E. B Eles, Learn from Failures for Zero Defect."

(RV - www.ftaonline.com)