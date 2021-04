Come SCEGLIERE il tuo BROKER di FIDUCIA per fare TRADING . Scarica l'ebook gratuito di Trend-Online , che ti illustrerà i 10 step fondamentali da seguire nella scelta! [AVVIA IL DOWNLOAD DELL'EBOOK]

*Elettra Investimenti *– società operante sul territorio nazionale nella produzione di energia elettrica e termica, nell'efficienza energetica e nel car sharing, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana - comunica che il Consiglio di Amministrazione ha nuovamente approvato il bilancio consolidato al 31.12.2020 che sarà comunicato all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2021 in unica convocazione.

Il nuovo passaggio in Consiglio di Amministrazione è stato ritenuto opportuno al fine di recepire l'esito della sentenza – di cui la Società è venuta a conoscenza dopo la riunione dell'organo amministrativo del 29 marzo 2021 in cui era stata approvata la precedente versione del bilancio consolidato - con cui il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto da Alea Energia S.p.A. avverso la sentenza del TAR Lazio, che la stessa partecipata aveva adito per contestare il provvedimento con cui il GSE, a seguito di una verifica presso un impianto nel dicembre 2013, aveva l'annullato i benefici riconosciuti ad Alea Lazio S.p.A. (ora Alea Energia S.p.A.), e al contempo richiesto la restituzione dei certificati bianchi percepiti per un ammontare complessivo di circa 445 mila euro.

In pendenza dei termini di rito, la partecipata sta valutando l'impugnativa per revocazione della sentenza che la vede soccombente. Del rischio della causa veniva data menzione nel paragrafo della nota integrativa del bilancio consolidato, annuale e semestrale, dedicato alla descrizione delle Passività potenziali e contenziosi in essere.

In particolare, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, veniva data la seguente informativa: "Alea Energia S.p.A.: la società ha promosso innanzi il TAR Lazio il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento con il quale il GSE ha comunicato l'annullamento dei benefici riconosciuti ad Alea Lazio S.p.A. (ora Alea Energia S.p.A.) con riguardo ad un impianto di cogenerazione, a seguito di un procedimento di controllo intercorso nel dicembre 2013 da cui è discesa la richiesta del GSE di restituzione di certificati bianchi per un ammontare di Euro 578.000.

Seppure è di recente intervenuta la decisione del TAR che ha rigettato il ricorso, la società ha impugnato la decisione innanzi al Consiglio di Stato *che, superando di fatto gli asseriti vizi formali contestati dal GSE ha disposto una verifica per valutare la fondatezza delle censure tecniche mosse dalla società.

L'udienza di merito per la discussione della causa si terrà nel IV trimestre del 2020*, secondo l'emanando provvedimento presidenziale.

I legali che patrocinano la causa, stante l'apertura dimostrata dal Consiglio di Stato, ritengono che sussistano validi motivi per considerare probabile l'accoglimento dell'appello."

Con riferimento a quanto precede ed all'offerta pubblica di acquisto totalitaria obbligatoria su azioni della Società (l'"Offerta") promossa da *Orizzonte Uno *S.r.l. (l'"Offerente"), l'Offerente comunica e sottolinea che la pronunzia del Consiglio di Stato, come sopra indicata, non avrà alcun impatto in merito a termini e condizioni dell'Offerta come comunicata al mercato in data 12 aprile 2021 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102 del D.Lgs. 58/98, come modificato.

*Principali risultati consolidati al 31.12.2020

*Il *Valore della produzione *si attesta a euro 57,98 milioni con una crescita del 2,5% rispetto al 2019; alla crescita del fatturato complessivo hanno contribuito il forte incremento fatto registrare dai Ricavi generati dall'attività di conduzione, manutenzione e vendita di impianti di produzione di energia, passati dagli euro 7,68 milioni del 2019 agli euro 12,35 milioni del 2020, e il sensibile aumento dei ricavi generati attraverso la gestione di impianti di terzi, passati dagli euro 0,57 milioni del 2019 agli euro 3,02 milioni del 2020, essenzialmente riconducibili all'attività di Global Service di impianti alimentati a biogas svolta dalla Agri Power Plus S.r.l..

Il Margine di Contribuzione, pari a euro 19,85 milioni, è in crescita rispetto al 2019 (euro 19,14 milioni) grazie in particolare al sopra commentato incremento dei ricavi generati da alcune delle attività condotte dal Gruppo che hanno più che compensato il minor fatturato generato attraverso la vendita di energia elettrica e termica a causa della riduzione dei prezzi dell'energia e dei profili di prelievo ridotti adottati da alcune delle aziende clienti in conseguenza della diffusione del Covid-19.

L'EBITDA, pari a euro 7,00 milioni, si è mantenuto sui livelli del 2019 (euro 7,32 milioni) nonostante gli effetti della pandemia e la sensibile riduzione della marginalità generata dalla gestione dei certificati di efficienza energetica ridottasi da euro 3,13 milioni del 2019 a euro 1,36 milioni del 2020, a conferma della solidità del percorso di crescita "industriale" intrapreso dal Gruppo negli ultimi anni.

Al netto di ammortamenti e accantonamenti per complessivi euro 5,24 milioni (euro 4,79 milioni), l'*EBIT *si è attestato a euro 1,77 milioni (euro 2,53 milioni) mentre l'EBT è pari a euro 0,44 milioni (euro 0,91 milioni).

Il *Risultato Netto di Esercizio *è negativo per euro 0,41 milioni (positivo per 0,45 milioni nel 2019) a causa dell'accantonamento di imposte per euro 0,85 milioni (0,46 milioni).

La Posizione Finanziaria Netta, pari a euro 15.79 milioni (euro 23,38 milioni al 31.12.2019), include disponibilità liquide e crediti a breve per euro 21,14 milioni. La sua evoluzione è principalmente riconducibile alle operazioni di finanziamento perfezionate nel 2020 e all'operazione di cessione prosoluto di crediti commerciali conclusa tra Alea Energia S.p.A. e la SPV 1508 S.r.l. Si evidenzia che, in applicazione dei principi contabili IAS/IFRS, la Posizione Finanziaria Netta include anche i leasing operativi che incidono per euro 2,08 milioni.

Il Patrimonio Netto è pari a euro 12,40 milioni e si è modificato in ragione esclusivamente del risultato di esercizio di competenza del Gruppo.

*Principali risultati Elettra Investimenti S.p.A. al 31.12.2020

*Il totale *Ricavi *è pari a euro 14,83 milioni (euro 15,81 milioni al 31 dicembre 2019).

L'EBITDA è pari a euro 2,02 milioni (euro 1,30 milioni al 31 dicembre 2019).

L'EBIT è pari a euro 1,45 milioni (negativo per euro 0,44 milioni al 31 dicembre 2019).

L'Utile netto è pari a euro 0,78 milioni (euro 1,87 milioni al 31 dicembre 2019).

*Principali eventi avvenuti nel corso del 2020

*La gestione del Gruppo Elettra investimenti nel corso del 2020 è stata caratterizzata da: * il perfezionamento di operazioni di finanziamento per complessivi Euro 21,5 milioni;

l'ottenimento dell'autorizzazione al revamping del teleriscaldamento di Assisi;

il rinnovo di due dei più importanti contratti in essere;

l'ingresso nel mercato degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare;

l'acquisto del ramo d'azienda inerente la conduzione e manutenzione di impianti fotovoltaici;

il significativo incremento delle attività di manutenzione e vendita impianti;

le conseguenze della pandemia connessa alla diffusione del Covid-19.

Destinazione dell'utile e altre delibere

*Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di non procedere alegalell'erogazione del dividendo e di destinare l'utile netto conseguito di euro 776.579 a riserva (euro 38.829) e a riserva straordinaria (euro 737.750).

*Convocazione Assemblea Azionisti

*Il Consiglio di Amministrazione di Elettra Investimenti S.p.A. ha deliberato di convocare gli Azionisti in Assemblea per il giorno 29 aprile 2021, per deliberare sull'approvazione del Bilancio 2020 e sulla destinazione dell'utile di esercizio.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, come consentito dall'art.106 del decreto Cura Italia (DL n. 18 del 17.3.2020), il cui termine è stato prorogato al 31 luglio 2021 dalla Legge n.21 del 26 febbraio 2021, la Società ha previsto che l'intervento in Assemblea degli Azionisti avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

La documentazione inerente l'Assemblea, inclusa l'indicazione del Rappresentante Designato, sarà pubblicata nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, sul sito internet di Elettra Investimenti S.p.A. www.elettrainvestimenti.it (Sezione Investor Relations).

