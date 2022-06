Anticipando l'apertura del Salone Internazionale del Mobile Eurocucina 2022, Elica S.p.A., capofila del Gruppo e leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, incontra la comunità finanziaria per presentare la propria strategia e confermare i driver che sosterranno il percorso di crescita del Gruppo nei segmenti Cooking e Motori.

"Stiamo affrontando una vera rivoluzione che affonda solide basi nei nostri pilastri: design, creatività, innovazione e qualità. Mio padre, Ermanno è stato un visionario nel settore degli elettrodomestici sviluppando il mercato delle cappe, oggi portiamo avanti questa tradizione e a distanza di cinquant'anni si arricchisce di nuovi elementi e ci pone nuovamente nella condizione di pionieri dando ai nostri clienti una nuova esperienza dello spazio domestico e, in particolare, nell'ambito del cooking. L'azienda è ancora più forte per affrontare ulteriori sfide sia di mercato che di ricerca di nuovi prodotti. Sono molto orgoglioso di presentare un prodotto, LHOV, che esprime tutti i valori di Elica e che contribuirà a rafforzare la nostra leadership a livello globale." Ha dichiarato Francesco Casoli, Presidente di Elica.

"La capacità di innovare sistemi e design ci ha permesso di creare un prodotto unico, rivoluzionario e che abbiamo solo noi sul mercato, LHOV, che rompe gli schemi della cucina, aprendo a una nuova "cooking experience", più funzionale, piacevole, intuitiva sostenibile e che incontra le aspettative dei nostri clienti più esigenti". Ha dichiarato Giulio Cocci, CEO di Elica. "Questo prodotto si inserisce a pieno nel percorso strategico di focalizzazione sul segmento Cooking, intrapreso da tempo attraverso la storia di successo del piano aspirante "NikolaTesla" e, forti delle relazioni con i più importanti distributori e "cucinieri" nel mondo e di una capillare rete commerciale riteniamo che possa rappresentare un ulteriore "boost" nel nostro posizionamento di mercato a livello mondiale".

Il Gruppo ha accelerato il suo percorso di crescita, già definito e iniziato nel 2020 e finalizzato allo sviluppo delle aree di maggior valore, all'incremento della redditività e all'aumento della generazione di cassa. Una crescita che è stata possibile grazie alla leva sulla leadership di prodotto e di brand e all'espansione del segmento Motori, anche con l'acquisizione di EMC. Il turnaround iniziato nel 2019 è ormai in fase avanzata sia in termini di margini che di fatturato e la nuova organizzazione di cui si è dotato il Gruppo nel 2021 è stata fondamentale per il raggiungimento dei target di crescita e di progresso della redditività. Le principali aree di crescita future riguardano, in particolare, l'espansione del segmento Cooking, attraverso una strategia di diversificazione geografica tanto in Europa, dove il Gruppo è già leader di mercato, quanto in America. Contestualmente, il Gruppo continuerà a investire per migliorare e innovare la gamma prodotti già esistente e per sviluppare la divisione Motori, in un'ottica di transizione ecologica grazie all'adozione di sistemi a idrogeno in grado di minimizzare l'impatto ambientale. Il segmento Cooking sarà trainato dall'espansione della gamma premium, attraverso l'ampliamento dell'offerta di prodotti nel settore dei grandi elettrodomestici da cucina. È in questo quadro che si inserisce "LHOV", il rivoluzionario prodotto, ideato e disegnato da Fabrizio Crisà – Chief Design Officer di Elica. "LHOV" rappresenta di fatto una nuova categoria di elettrodomestici, una vera rivoluzione per una gestione ottimale dello spazio domestico, ma soprattutto un prodotto che darà nuova forma all'esperienza di cottura. Infine il piano di sviluppo potrà essere ulteriormente supportato da una crescita per linee esterne tramite operazioni di M&A che permettano più velocemente di completare e arricchire l'offerta di prodotti ad alto valore aggiunto.

Elica, attiva nel mercato sin dagli anni '70, è l'azienda leader globale nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina ed europeo nella realizzazione di motori elettrici per elettrodomestici e per caldaie da riscaldamento. Presieduta da Francesco Casoli e guidata da Giulio Cocci, ha una piattaforma produttiva articolata in sette siti tra Italia, Polonia, Messico e Cina, con oltre 3.200 dipendenti. Lunga esperienza nel settore, grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate che garantiscono massima efficienza e riduzione dei consumi, sono gli elementi che contraddistinguono il Gruppo Elica sul mercato e che hanno consentito all'azienda di rivoluzionare l'immagine tradizionale delle cappe da cucina: non più semplici accessori ma oggetti dal design unico in grado di migliorare la qualità della vita.

