Elica S.p.A., capofila del Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe da cucina e piani aspiranti, ha perfezionato un accordo che prevede l'acquisto da Urbano Urbani, socio di minoranza della controllata Air Force S.p.A., del 40% del capitale sociale di quest'ultima, e pertanto, a seguito della conclusione dell'operazione, Elica S.p.A. controllerà Air Force S.p.A. al 100%. Air Force realizza cappe aspiranti per cucina e piani cottura di alta qualità, caratterizzati da un alto livello di personalizzazione e di unicità, pozionandosi in una specifica nicchia di mercato in grado di soddisfare le esigenze anche più particolari dei clienti, allontandandosi dal mass market. Esperienza, design, flessibilità e innovazione made in Fabriano che si inserisce perfettamente nel percorso di sviluppo e crescita del Gruppo Elica. "Il brand Air Force è gia parte dell'universo di Elica e, con l'acquisizione del restante 40% della società, beneficierà di un progetto di managerializzazione strutturato, volto ad attivare sinergie commerciali e di costo, di miglioramento della marginalità e di generazione di efficienze nel medio-lungo termine, completando l'offerta del Gruppo stesso". Dichiara Ruggero Pinto Direttore Generale di Air Force.

Air Force S.p.A. costituita nel 1997 è un'impresa volta alla continua innovazione di cappe aspiranti e piani a induzione. Lo studio, la volontà di lanciare uno stile, di proporre un Made in Italy ancor più incentrato ed avanzato sui processi di scelta, dove alta qualità si declina con funzionalità ed affidabilità, design ed innovazione. Air Force e' una realtà tutta italiana, fortemente europea, aperta al mondo, ma connotata e localizzata nel territorio fabrianese dove, negli anni '70, e' nata e si e' diffusa la cappa aspirante come elettrodomestico centrale di ogni cucina, prima in Italia e poi nel mondo. La società ha realizzato nel 2021 un fatturato di circa 31,0 milioni di Euro e un Ebitda di circa 1,6 milioni di Euro con una cassa di 5,4 milioni di Euro.

Modalità termini e valore dell'operazione

Il perfezionamento dell'operazione (il "Closing"), che avverrà prevedibilmente entro i pirimi giorni del mese di luglio, prevede il trasferimento del 40% del capitale sociale della Air Force S.p.A. dal Urbano Urbani alla Elica S.p.A. per un corrispettivo complessivo di 3,0 milioni di Euro pagabili in quattro rate; la prima rata pari a 1,5 milioni di Euro alla data del Closing e le successive tre pari a 0,5 milioni di Euro, ciascuna ogni anno a partire dalla data del Closing. Per il perfezionamento dell'operazione non è prevista alcuna autorizzazione Antitrust in quanto Air Force S.p.A è già sotto il controllo esclusivo di Elica S.p.A., e gli effetti dell'operazione saranno efficaci dal giorno del Closing. Il contratto prevede clausole di garanzia ed indennizzo in linea con operazioni similari.

