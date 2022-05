Elica, azienda leader globale nella produzione e commercializzazione di cappe e piani aspiranti e motori elettrici per elettrodomestici e per caldaie da riscaldamento, muove un altro importante passo nella direzione delle energie rinnovabili e di una produzione sempre più sostenibile. Dopo l'annuncio, nel gennaio scorso, dell'ottenimento della certificazione di idoneità al funzionamento a idrogeno dei motori della controllata EMC FIME, Elica prosegue il percorso di riduzione dell'impatto ambientale attraverso un nuovo accordo per la fornitura di energia elettrica con Iberdrola, uno dei leader mondiali dell'energia rinnovabile: nel 2022 Elica sarà in grado di abbattere le proprie emissioni di oltre 4.000 tonnellate in Italia, pari a circa il 20% delle emissioni totali di Gruppo. Elica genera un fatturato superiore ai 500 milioni di euro, con un'imponente piattaforma produttiva articolata in sette siti tra Italia, Polonia, Messico e Cina, impiegando oltre 3.200 dipendenti. In Italia, dove Elica ha il suo polo di riferimento per le produzioni alto di gamma, l'azienda utilizza circa il 50,4% dell'energia consumata a livello di Gruppo. "Elica è per natura un'azienda sostenibile, da sempre perseguiamo una strategia che accoglie i principi ESG, che negli anni ci ha portato a individuare le aree di miglioramento e mettere in campo azioni concrete verso la riduzione del nostro impatto ambientale. È proprio in questo quadro che si inserisce l'accordo con Iberdrola, abbiamo iniziato dai plant produttivi italiani e ridurremmo in maniera significativa le emissioni nel nostro Paese." ha dichiarato Giulio Cocci, CEO di Elica. "Come leader globali nel nostro comparto sentiamo la responsabilità di ridurre l'impatto ambientale e siamo determinati a esportare questo approccio a tutti i livelli del business, in tutte le aree geografiche in cui siamo presenti: la sostenibilità non è solo un imperativo che intendiamo perseguire con impegno e concretezza, ma stiamo lavorando perché diventi un driver di crescita". "Con Elica aggiungiamo al nostro portafoglio clienti un brand più che riconosciuto, leader nel settore nel quale opera: una testimonianza di fiducia verso la nostra concezione di energia, verde e sostenibile" ha dichiarato Lorenzo Costantini, Country Manager di Iberdrola. "Portare supporto a Elica nel suo business quotidiano, aiutandola a compensare le emissioni inquinanti grazie alla preferenza delle nostre offerte rinnovabili, è quindi motivo di soddisfazione: l'impegno per un pianeta più pulito passa anche dalle scelte dei privati". Elica al fine di perseguire questi obiettivi nel lungo periodo ha di recente costituito un "Comitato per la Sostenibilità", composto da un team interno, rappresentativo di tutte le principali aree di business, con lo scopo di identificare le aree di impatto e i target di sviluppo sostenibile per i prossimi anni. Sempre in riferimento alla riduzione dell'impatto ambientale e alla creazione di efficienza energetica, nei piani di sviluppo di Elica c'è anche quello di investire in nuovi impianti fotovoltaici, già implementati negli stabilimenti italiani.

(RV - www.ftaonline.com)