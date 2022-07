Elica SpA acquista il 100% del capitale sociale di Air Force SPA.

Fabriano, 1 Luglio 2022 – Elica S.p.A., capofila del Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe da cucina e piani aspiranti, facendo seguito a quanto comunicato in data 27 giugno 2022, comunica di aver definito, in data odierna, l'acquisizione da Urbano Urbani, socio di minoranza della controllata Air Force S.p.A., del 40% del capitale sociale di quest'ultima, e pertanto, le partecipazioni detenute da Elica S.p.A. all'interno di Air Force S.p.A. salgono al 100% del capitale sociale.

Air Force realizza cappe aspiranti per cucina e piani cottura di alta qualità, caratterizzati da un alto livello di personalizzazione e di unicità, pozionandosi in una specifica nicchia di mercato in grado di soddisfare le esigenze anche più particolari dei clienti, allontandandosi dal mass market. Esperienza, design, flessibilità e innovazione made in Fabriano che si inserisce perfettamente nel percorso di sviluppo e crescita del Gruppo Elica.

L'operazione conclusa ( di seguito il "Closing") ha previsto il trasferimento del 40% del capitale sociale di Air Force S.p.A. dal Sig. Urbano Urbani a Elica S.p.A. ed ha avuto con costo complessivo di 3,0 milioni di Euro. Il corrispettivo per il trasferimento verrà pagato in quattro rate; la prima delle quali corrisposta in data odierna (di seguito "Data Closing") e le successive tre ogni anno a partire dalla data odierna. Tale operazione non è stata soggetta ad alcuna autorizzazione Antitrust in quanto Air Force S.p.A è già sotto il controllo esclusivo di Elica S.p.A., pertanto, gli effetti dell'operazione sono efficaci dalla Data del Closing.

Per maggiori dettagli sull'operazione si rinvia a quanto già comunicato in data 27 giugno 2022.

