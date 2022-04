Elica S.p.A, ("Elica" o la "Società") facendo seguito a quanto comunicato al mercato lo scorso 16 marzo 2022 in merito all'avvio del Programma di buyback autorizzato dall'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2021, rende noto di aver acquistato nel periodo compreso tra il 19 ed il 22 aprile 2022 n. 18.302 azioni proprie, al prezzo medio ponderato per il volume di 3,36 euro per azione, per un controvalore complessivo di 61.555 euro. Dall'inizio del programma Elica ha acquistato n. 56.502 azioni ordinarie (pari allo 0,0892% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di Euro 181.335. A seguito degli acquisti finora effettuati, Elica detiene un totale di n. 56.502 azioni proprie, pari allo 0,0892% del capitale sociale. (RV - www.ftaonline.com)

