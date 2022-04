Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila del Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitosi oggi a Fabriano, ha approvato i risultati consolidati del primo trimestre 2022 redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS.

Principali risultati consolidati del primo trimestre 2022:

• Ricavi: 144 milioni di Euro, +5,1% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (+5,7% organico), in significativa crescita grazie al positivo effetto price-mix pur in presenza di un contesto di mercato impattato dall'incertezza legata al conflitto russoucraino e dalla disruption della supply chain .

• Il fatturato in EMEA e in America ha registrato un significativo progresso organico nel primo trimestre del 2022 (+15,2% e +10,2% rispetto al 1Q 2021) con una crescita superiore rispetto al mercato e conseguente incremento di market share.

• Il segmento Cooking pari a 112,3 milioni di Euro ha evidenziato una variazione organica complessiva del +3,9% (-4,7% reported), registrando una crescita significativa nelle vendite a marchi propri (+17,5%). Tale variazione è principalmente imputabile all'EMEA e America e alla gamma piani cottura aspiranti NikolaTesla che oggi rappresenta circa il 15% del fatturato Cooking e ha registrato una crescita del +22% rispetto al primo trimestre del 2021 e di oltre il 100% rispetto allo stesso periodo del 2020.

• Il segmento Motori pari a 31,7 milioni di Euro ha registrato un significativo progresso organico nel primo trimestre del 2022 pari al +16,4% (+65,1% reported), guidato, in particolare, dallo sviluppo delle aree "heating" e "ventilation" e dal consolidamento di EMC e CPS acquisite il 2 luglio 2021 che hanno contribuito per 9,4 milioni di Euro nel trimestre.

• EBITDA normalizzato: 14,9 milioni di Euro, in crescita del +4.0% rispetto ai 14,4 milioni di Euro del 1Q 2021, per effetto dell'aumento dei ricavi guidati da un price mix positivo e del controllo delle SG&A che hanno permesso di mitigare la significativa crescita dei costi delle materie prime e componenti per 18,0 milioni di Euro. EBITDA margin al 10,4% dei ricavi sostanzialmente in linea con quello dello stesso periodo dell'anno precendente.

• EBIT normalizzato pari a 9,0 milioni di Euro in crescita del 5,2% rispetto al primo trimestre del 2021 (8,5 milioni di Euro nel 1Q 2021) con un margine sui ricavi al 6,2% in linea con quello del 1Q 2021.

• Il Risultato Netto normalizzato è pari a 5,9 milioni di Euro rispetto a 5,6 milioni di Euro dello stesso periodo del 2021. Risultato Netto normalizzato di Pertinenza del Gruppo pari a 5,4 milioni di Euro rispetto a 3,9 milioni di Euro del primo trimestre 2021. Il risultato positivo delle Minorities, pari a 0,4 milioni di Euro, in riduzione rispetto agli 1,7 milioni di Euro del primo trimestre del 2021, riflette una performance di Ariafina ed Airforce sostanzialmente in linea con il 2021 e il deconsolidamento di Elica PB India rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

• Posizione Finanziaria Netta normalizzata3: -31,0 milioni di Euro (escluso l'effetto IFRS 16 per -13,5 milioni di Euro) rispetto a -22,7 milioni al 31 dicembre 2021, tale variazione è legata alla crescita del magazzino, per una gestione più efficace dell'evoluzione del footprint e delle criticità legate alla disponbilità di materie prime, oltre al pagamento della terza tranche per 5,0 milioni di Euro relativa all'acquisizione di EMC e CPS (in significativa riduzione rispetto a -51,3 milioni di Euro al 31 marzo 2021). La generazione di cassa operativa negli ultimi 12 mesi è stata di 20 milioni di Euro.

• Conclusa positivamente a dicembre 2021 la vertenza relativa al piano industriale che prevedeva la riorganizzazione dell'area Cooking Italia. L'accordo firmato con le organizzazioni sindacali che prevedeva uscite volontarie, prepensionamenti e riallocazione dei lavoratori, garantendo allo stesso tempo l'occupazione e il raggiungimento degli obiettivi di competitività del piano stesso prosegue in linea con le attese e già nel primo trimestre 2022 una prima tranche di famiglie prodotto è stata trasferita in Polonia.

• La società, auspicando una rapida soluzione diplomatica al conflitto in essere, monitora quotidianamente il contesto geopolitico e la situazione in Russia per valutare i potenziali effetti futuri, il cui peso sui numeri del primo trimestre 2022 è stato poco rilevante.

"Anche nel primo trimestre del 2022 ci siamo portati a casa un risultato record, a conferma della solidità del percorso intrapreso, con un'organizzazione nuova ma sempre più veloce e determinata: oggi più che mai questo è un risultato di squadra. Nonostante uno scenario sempre più critico a livello di supply chain e costi di produzione, siamo stati in grado di mantenere il livello di profittaibilità in linea con quello, già straordinario, dello scorso anno e di registrare un importante miglioramento rispetto all'ultimo trimestre del 2021". Ha dichiarato Giulio Cocci, Amministratore Delegato di Elica "Al momento, nonostante uno scenario geopolitico complesso e una crescita della pressione inflazionistica, confermiamo il nostro obiettivo di crescita sia in termini di fatturato che di margine operativo. Coglieremo l'occasione della partecipazione di Elica al Salone del Mobile per presentare novità assolute ad ampliamento della gamma Cooking, segmento in cui vogliamo rafforzare la nostra presenza anche attraverso operazioni di M&A."

(RV - www.ftaonline.com)