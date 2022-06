Dopo avere fatto dietrofront Elon Musk conferma che in Tesla ci sarà una riduzione del 10% per l'organico. Parlando al Qatar Economic Forum organizzato da Bloomberg, il numero uno di Tesla ha fatto chiarezza sui numeri. Il taglio della forza lavoro complessiva dovrebbe ammontare al 3,5% mentre il 10% si riferisce ai soli dipendenti salariati (salaried). Il termine utilizzato da Musk indica i dipendenti che vengono pagati sulla base di un fisso annuale. L'obiettivo per Tesla è invece quello di fare crescere il numero di collaboratori il cui compenso è calcolato sulle ore effettivamente lavorate (hourly). A inizio mese Reuters aveva citato un'email inviata al management di Tesla in cui Musk aveva scritto di avere un brutto presentimento sull'economia e per questo aveva anticipato un taglio del 10% per l'organico (secondo la documentazione regolatoria erano circa 100.000 i dipendenti di Tesla a fine 2021) e aveva anche imposto una "pausa per le assunzioni in tutto il mondo". Successivamente Musk aveva scritto che "l'organico totale aumenterà ma il numero di salariati dovrebbe essere abbastanza stabile", in risposta a un commento su Twitter in cui si prevedeva che la forza lavoro di Tesla sarebbe cresciuta nei prossimi 12 mesi. In merito al suo brutto presentimento, intanto, Musk ha ribadito di credere che allo stato attuale una recessione rimanga probabile nel breve termine.

(RR - www.ftaonline.com)