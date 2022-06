Elon Musk fa dietrofront sulla riduzione di organico in Tesla, dopo che un'email inviata al management dell'azienda produttrice di vetture elettriche, e citata da Reuters, aveva scatenato polemiche. Musk aveva scritto di avere un brutto presentimento sull'economia per questo aveva anticipato un taglio del 10% per l'organico (secondo la documentazione regolatoria erano circa 100.000 i dipendenti di Tesla a fine 2021) e aveva anche imposto una "pausa per le assunzioni in tutto il mondo". "L'organico totale aumenterà ma il numero di salariati dovrebbe essere abbastanza stabile", ha replicato Musk su Twitter a un utente che aveva previsto che la forza lavoro di Tesla sarebbe cresciuta nei prossimi 12 mesi. Tesla aveva chiuso con un crollo del 9,22% venerdì, segnando la peggiore performance sia del Nasdaq che dell'S&P 500.

