Elon Musk vuole ridurre la sua esposizione diretta all'offerta da 44 miliardi di dollari su Twitter. Secondo quanto riporta in esclusiva Reuters, il numero uno di Tesla starebbe trattando con le investment bank per ottenere maggiori finanziamenti. La documentazione regolatoria depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission (Sec) aveva evidenziato come Musk avesse ottenuto 46,5 miliardi di fondi per l'operazione, in buona parte attraverso Morgan Stanley. Del totale, però, 33,5 miliardi di dollari farebbero riferimento diretto a lui: 21 miliardi in equity il resto in margin loan sulle azioni Tesla, considerando oltre tutto che, secondo i calcoli di Bloomberg, la sua liquidità è attualmente intorno a 3 miliardi. Per Reuters anche i private equity Apollo Global Management e Ares Management avrebbero discusso possibili finanziamenti all'Opa di Musk su Twitter.

(RR - www.ftaonline.com)