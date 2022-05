Bene ENAV +0,9% che si avvantaggia ancora del contratto con la Qatar Civil Aviation Authority annunciato venerdì. ENAV fornirà supporto nella gestione del traffico aereo del Qatar durante la Coppa del Mondo FIFA 2022, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Il contratto, in partnership con Fusion Technology Trading, avrà una durata di 12 mesi, per un importo massimo complessivo pari a 19,1 milioni di euro, di cui 10,1 destinati a ENAV. (SF - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

