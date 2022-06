Enel Finance International N.V. ha lanciato con successo un "Sustainability-Linked Bond" multitranche da 3,5 miliardi di dollari USA, legato al raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione di emissioni dirette di gas serra (Scope 1), contribuendo all'obiettivo di sviluppo sostenibile 13 delle Nazioni Unite (Lotta contro il cambiamento climatico) e in conformità con il Sustainability-Linked Financing Framework del Gruppo.

L'emissione, che ha ricevuto richieste in esubero per più di 2,5 volte, con ordini per un importo pari a circa 9,2 miliardi di dollari USA, accelera ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e l'indebitamento lordo totale del Gruppo stesso.

Per la prima volta in assoluto per un gruppo multinazionale dell'energia, un prestito obbligazionario è legato a una traiettoria di completa decarbonizzazione, con la tranche a 30 anni dell'emissione in questione legata all'obiettivo del Gruppo Enel di conseguire zero emissioni dirette di gas serra (Scope 1) da generazione di elettricità e calore entro il 2040

