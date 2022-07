Aumentare il livello di autoproduzione di energia diminuendo la quota di emissioni di CO2 in atmosfera avviando un percorso virtuoso sul piano ambientale ed economico verso la sostenibilità. Enel X, business line innovativa del Gruppo Enel, ha siglato un importante accordo con Ferrari, uno dei marchi leader nel settore del lusso a livello mondiale, che porterà alla realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la storica sede del Cavallino Rampante a Maranello. Con una potenza massima totale di 1.535 kWp e oltre 3.800 pannelli solari, l'impianto di Enel X permetterà di coprire parte dei consumi di diverse aree della sede Ferrari. Oltre a questo Enel X realizzerà un progetto innovativo sul piano tecnologico e del design, ideato ad hoc per Ferrari: una pensilina parcheggio completamente off grid che consente la produzione di energia attraverso un impianto fotovoltaico da 5.5 kWp con pannelli bifacciali ed una battery storage da 20 kWh. Il sistema consentirà la ricarica delle vetture ibride della Casa e delle future full-electric Ferrari con energia solare. La performance verrà monitorata dall'Energy Management System di Enel X, che proietterà i dati in tempo reale attraverso uno schermo LCD integrato nell'infrastruttura.

"E' un grande orgoglio avere siglato un accordo con Ferrari, un'eccellenza italiana e uno dei più importanti brand a livello a mondiale, che ha scelto le soluzioni tecnologiche di Enel X per rendere più sostenibile la sede di Maranello, vero e proprio mito per tutti gli appassionati di automobilismo" ha dichiarato Francesco Venturini, Responsabile di Enel X "Offriremo a Ferrari un sistema customizzato per l'autoproduzione di energia che contribuirà in maniera decisa alla riduzione delle emissioni di CO2, contenendo la spesa energetica dell'azienda. Questa collaborazione consolida la nostra posizione di leadership nello sviluppo e realizzazione di soluzioni che accelerano la transizione energetica e consentono ai partner di raggiungere gli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione delle proprie attività".

Il progetto studiato per Ferrari si compone di 4 differenti sezioni di impianti, di cui la realizzazione della prima parte è stata già avviata sul tetto di un edificio della sede. Una volta a regime l'intero progetto porterà al risparmio di oltre 18.500 tonnellate di CO2 in 25 anni, pari a circa 740mila tonnellate risparmiate all'anno. L'impianto permetterà all'azienda di autoprodurre 1.626.802 kWh/anno. Con questo intervento Enel X conferma l'approccio strategico all'uso dell'energia in linea con i principi della transizione energetica, possibile grazie a un ecosistema di soluzioni integrate per l'efficienza energetica dei processi produttivi e ausiliari, l'elettrificazione dei consumi, la generazione distribuita e programmi di flessibilità per contribuite alla stabilità della rete elettrica generando ulteriori guadagni per le imprese. Il portafoglio di prodotti e servizi sono sempre inseriti all'interno di una roadmap costruita su misura per i clienti, dall'analisi preliminare, alla definizione delle priorità, alla realizzazione degli interventi e misurazione dell'impatto dei progetti sulla carbon footprint dell'azienda e dei prodotti specifici. Tutto questo con l'obiettivo strategico di trasformare l'energia da costo a opportunità economica e ambientale.

Enel X Global Retail è la business line globale del Gruppo Enel che offre servizi che accelerano l'innovazione e guidano la transizione energetica. Leader mondiale nel settore delle soluzioni energetiche avanzate, Enel X Global Retail gestisce servizi come il demand response per circa 6,6 GW di capacità totale a livello globale e 59 MW di capacità di accumulo behind-the-meter installati nel mondo. Attraverso le sue soluzioni avanzate, tra cui gestione dell'energia e i servizi finanziari Enel X Global Retail fornisce a ciascun partner un ecosistema intuitivo e personalizzato di piattaforme tecnologiche e servizi di consulenza, incentrato sui principi di sostenibilità ed economia circolare al fine di fornire a persone, comunità, istituzioni e aziende un modello alternativo che rispetta l'ambiente e integra l'innovazione tecnologica nella vita quotidiana. Ogni soluzione ha il potere di trasformare gli obiettivi di decarbonizzazione, elettrificazione e digitalizzazione in azioni sostenibili per tutti, al fine di costruire insieme un mondo più sostenibile ed efficiente.

(RV - www.ftaonline.com)