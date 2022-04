Enel sarebbe in trattative per la cessione del distributore energetico brasiliano Celg-D. Lo riporta Reuters valutando il possibile accordo in circa 2 miliardi di dollari e citando 4 fonti vicine al dossier. Tra i gruppi interessati a questi asset che servono nello stato di Goias circa 3,27 milioni di clienti, ci sarebbero State Grid of China, Iberdrola ed EDP Energias do Brasil. (GD - www.ftaonline.com)

