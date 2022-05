Energizer Holdings ritorna in utile e spicca il volo al Nyse. Il gruppo del Missouri (il cui core business è nelle batterie ma che ha ampliato il proprio portafoglio con l'acquisizione nel 2018 dei prodotti per automobili di Spectrum Brands Holdings) ha comunicato risultati relativi al secondo trimestre dell'esercizio 2022 segnati da profitti netti per 19,0 milioni di dollari, pari a 27 centesimi, contro il rosso di 14,3 milioni, e 21 centesimi, del pari periodo del precedente anno fiscale. Su base rettificata l'eps si è attestato a 47 centesimi, contro i 38 centesimi del consensus di FactSet. Nei tre mesi allo scorso 31 marzo i ricavi sono saliti marginalmente da 685,1 a 685,4 milioni di dollari, comunque sopra ai 655,4 milioni stimati dagli analisti. Energizer Holdings ha chiuso con un rally dell'11,81% lunedì al Nyse, in una seduta estremamente negativa per Wall Street.

(RR - www.ftaonline.com)