Da oggi entra in Engineering Giorgio De Guzzis, nel ruolo di Chief Strategy & Transformation Officer.

De Guzzis, a diretto riporto del CEO Maximo Ibarra, avrà la responsabilità di definire progetti di commercial excellence, digitalizzazione e semplificazione dei processi e integrazione post M&A.

Maximo Ibarra, CEO di Engineering, commenta: "Con grande piacere do il benvenuto a Giorgio nel leadership team di Engineering, certo che porterà la sua esperienza a supporto delle iniziative strategiche dell'azienda".

Laureato in Economia presso l'Università LUISS di Roma, De Guzzis ha sviluppato importanti competenze in Planning & Control, Economic Evaluation e Company Transformation in AT Kearney, Wind e, dal 2019, in Open Fiber.

