Eni ufficializza Ipo di Plenitude (retail ed energie rinnovabili). Eni ha una strategia di collocamento di quote di minoranza delle controllate per essere in grado di investire nel settore delle rinnovabili e nella transizione energetica. Sul mercato dovrebbe andare il 30% di Plenitude, Eni manterrà una quota di maggioranza. L'offerta è prevista nelle prossime settimane subordinatamente alle condizioni di mercato. Eni al momento cede l'1.13% a 14.23 euro. L'ultima seduta è terminata a 14.392 euro con una variazione del -0.25%, i prezzi hanno oscillato tra 14.302 e 14.556 euro. Nel 2022 il titolo è in rialzo del 17.77%. I massimi e i minimi delle ultime 21 sedute sono posizionati a 14.598 e a 13.212 euro. Le medie mobili esponenziali a 20 e a 50 giorni, rispettivamente in transito a 14.052 e a 13.768, sono incrociate al rialzo, una situazione tipica di un uptrend. L'indicatore Rsi a 14 sedute è in area neutrale, il trend attuale è lontano da una condizione di eccesso. Una prima resistenza si colloca a 14.622, al di sopra di quella atteso il test di area 14.739 euro. Un supporto di breve è individuabile a 14.308, già messo alla prova dal minimo odierno di 14.22, in caso di violazione atteso il test di 14.111 e dei 14 euro.

(AM - www.ftaonline.com)