di Financial Trend Analysis

Eni +2,7% in ottima forma grazie al progresso del greggio, sui massimi dallo scorso fine settimana: il future agosto 2022 sul Brent segna 111,90 $/barile, il future luglio 2022 sul WTI segna 111,20 $/barile. Eni ha annunciato oggi la firma di un memorandum d'intesa con CNH Industrial e Iveco "per sviluppare potenziali iniziative congiunte negli ambiti dell'agricoltura, della mobilità sostenibile e dell'educazione, contribuendo, nei rispettivi settori di business, allo sviluppo sociale in Paesi di comune interesse".

(SF - www.ftaonline.com)