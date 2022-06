In rosso Eni -1,1% nonostante il recupero del greggio dai minimi di inizio mattinata.

di Financial Trend Analysis

In rosso Eni -1,1% nonostante il recupero del greggio dai minimi di inizio mattinata. I future agosto segnano per il Brent 111,60 $/barile (da 109,20 circa), per il WTI 105,85 $/barile (da 103,60 circa). Il titolo viene probabilmente penalizzato dalla decisione di rimandare la quotazione di Plenitude a causa del deterioramento delle condizioni di mercato, nonostante un "forte e diffuso interesse" e "un significativo consenso sulla sua strategia" da parte degli investitori.

