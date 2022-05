Seduta molto positiva quella di ieri per Eni (oggi in avvio +0,7% a 14,2140 euro), archiviata con un rialzo superiore ai 3,5 punti percentuali.

Seduta molto positiva quella di ieri per Eni (oggi in avvio +0,7% a 14,2140 euro), archiviata con un rialzo superiore ai 3,5 punti percentuali. Il recupero è arrivato in scia al rialzo del prezzo del petrolio, ma nella giornata di ieri ENI ha anche comunicato la firma di un memorandum d'intesa con CNH Industrial e Iveco "per sviluppare potenziali iniziative congiunte negli ambiti dell'agricoltura, della mobilità sostenibile e dell'educazione, contribuendo, nei rispettivi settori di business, allo sviluppo sociale in Paesi di comune interesse".

Graficamente la seduta è stata archiviata sui massimi di giornata (14,12 euro), poco sotto ai top della scorsa settimana a 14,168 euro. Il titolo si muove per vie laterali ormai da qualche mese, con baricentro attorno a a 13,50 euro. Il superamento di quota 14,20 rappresenterebbe un passo in avanti verso i massimi annuali toccati nella seduta del 3 marzo a 14,85 euro, prima che i prezzi scendessero nella stesa giornata fino a quota 13,86. Il potenziale rialzista resta per il momento immutato ed il citato movimento laterale sembrerebbe rappresentare soltanto una pausa di consolidamento del precedente recupero. Tale scenario verrebbe compromesso solo dalla violazione del supporto a 12,60 circa, attualmente piuttosto distante. Primi segnali di debolezza, nel breve, invece, sotto 13,20 euro.

(AC - www.ftaonline.com)