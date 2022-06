Eni ha intenzione di portare in borsa Plenitude entro luglio. Secondo i report delle banche collocatrici il valore di Plenitude dovrebbe essere di 8/9 miliardi di euro, tuttavia il Messaggero riporta che, includendo lo sconto Ipo, il valore non dovrebbe superare i 7,5 miliardi. Sul mercato dovrebbe andare il 30% del capitale, così almeno aveva annunciato l'ad di Eni, Claudio Descalzi. Eni al momento è in calo dell'1,57%. L'ultima seduta è terminata a 14,026 euro con una variazione del -2,54%, i prezzi hanno oscillato tra 14,026 e 14,45 euro. Nel 2022 il titolo è in rialzo del 14,78%. I massimi e i minimi delle ultime 21 sedute sono posizionati a 14,598 e a 13,27 euro. Le medie mobili esponenziali a 20 e a 50 giorni, rispettivamente in transito a 14,049 e a 13,778, sono incrociate al rialzo, una situazione tipica di un uptrend. Una prima resistenza si colloca a 14,345, al di sopra di quella atteso il test di area 14,789 euro. Un supporto di breve è individuabile a 13,773, in caso di violazione atteso il test di 13,645 euro.

(AM - www.ftaonline.com)