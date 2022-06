Performance positiva ieri per Eni, +0,28% a 12,0440 euro, che però chiude sui minimi (oggi in avvio +1,0% a 12,16 euro).

Performance positiva ieri per Eni, +0,28% a 12,0440 euro, che però chiude sui minimi (oggi in avvio +1,0% a 12,16 euro). Per buona parte della seduta il titolo si era messo in evidenza dopo che nel fine settimana è stato reso noto che il gruppo è stato selezionato da QatarEnergy come nuovo partner internazionale per l'espansione di North Field East (NFE), il più grande progetto al mondo di GNL. QatarEnergy ed Eni creeranno una joint venture (75% e 25% rispettivamente) che a sua volta deterrà il 12,5% dell'intero progetto NFE, di cui fanno parte 4 mega treni GNL con una capacità combinata di liquefazione pari a 32 milioni di tonnellate/anno (MTPA).

*L'analisi del grafico di Eni mette in evidenza l'accelerazione ribassista delle ultime 2-3 settimane *con violazione del supporto di area 12,50 euro. Le quotazioni hanno in tal modo completato il doppio massimo in formazione da inizio marzo e sono ora esposte al rischio di test di 11,50, mentre l'obiettivo ideale della figura ribassista di trova poco sotto i 10,50. Per scongiurare questo scenario Eni dovrebbe tornare in pianta stabile sopra i 12,50, per poi attaccare gli ostacoli a 13,40-13,50: in caso di successo probabile riavvicinamento al massimo di inizio marzo a 14,8520.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)