Eni (+0,5% a 13,22 euro) archivia il primo trimestre del 2022 con risultati in forte miglioramento e superiori alle attese degli analisti. L'utile operativo adjusted sale a 5,191 miliardi di euro, quasi quadruplicato da 1,321 miliardi nello stesso periodo del 2021 e superiore ai 4,61 miliardi del consensus. L'utile netto adjusted balza a 3,27 miliardi da 270 milioni un anno fa, contro i 2,47 del consensus. L'indebitamento finanziario netto scende a 8,623 miliardi da 12,239 a fine marzo 2021. Rivista al rialzo la guidance dell'utile operativo adjusted del business Global Gas & LNG Portfolio, atteso a circa 1,2 miliardi rispetto al precedente target di 0,9 miliardi. Previsione di Ebit adjusted (pro-forma con ADNOC di R&M e Versalis) del downstream incrementata a positiva rispetto all'aspettativa iniziale di negativa. Cash flow adjusted prima del capitale d'esercizio al costo di rimpiazzo atteso ora atteso a 16 miliardi allo scenario di 90 $/barile (rispetto alla previsione iniziale di più di 15 miliardi). L'analisi del grafico di Eni mette in evidenza la solida tendenza rialzista in essere da ottobre 2020 e la recente correzione. Lo scenario più probabile vede la continuazione del rally verso gli obiettivi a 16,00 e 16,90: conferme in tal senso sopra 14,85-14,90. Discese sotto 12,30 creerebbero le premesse per un test degli importanti supporti a 11,40-11,50. (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

